Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn

Hậu trường 04/12/2018 17:06

Thăm vườn cây trên sân thượng sau một cơn mưa lớn, Minh Hà xót xa khi nhiều cây bị gió quật gãy đổ và bật tung cả rễ.

Tuy có điều kiện kinh tế dư dả nhưng Lý HảiMinh Hà vẫn tự trồng rau xanh và trái cây để có thực phẩm an toàn cho các con. Trên sân thượng và khắp sân vườn của gia đình nhỏ trồng nhiều loại cây thông dụng như bầu, bí, mướp, rau xà lách, rau muống, trái cóc, mít, khế...

Tuy nhiên, mới đây Minh Hà vô cùng xót xa khi chia sẻ hình ảnh vườn rau xanh bị bật gốc rễ sau cơn mưa lớn. Theo đó, một buổi sáng bà xã Lý Hải lên thăm vườn và giật mình khi nhiều cây xà lách bị gió quật đổ nát dưới đất. May mắn là các cây ăn quả chỉ bị cuốn phăng lá, ngoài ra trái vẫn còn nguyên. Bà mẹ bốn con vui vẻ cho biết, tuy mưa lớn nhưng vẫn bội thu các loại trái cây như mít, cóc, xoài... Nhiều cây không được chăm sóc thường xuyên nhưng nhờ sự mát tay của hai vợ chồng nên vẫn cho trái chím thơm lừng chỉ sau ít tháng.

Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 1
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 2
Minh Hà xót xa khi nhiều cây rau trên sân thượng bị bật gốc sau mưa bão - Ảnh: FBNV
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 3
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 4
Nhiều cây cóc bị cuốn hết lá, còn lại trái trơ trọi - Ảnh: FBNV
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 5
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 6
Rất may mắn là những cây ăn trái không bị ảnh hưởng, trong mưa bão vẫn cho trái chín thơm lừng - Ảnh: FBNV
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 7
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 8
Nhìn vườn cây trái mướt mắt của gia đình Lý Hải mà ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn - Ảnh 9
Vườn rau xà lách xanh mướt của gia đình Lý Hải trước khi bị mưa bão tấn công - Ảnh: FBNV
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Hot girl một thời chia sẻ, trước khi kết hôn với Lý Hải, cô xác định sẽ dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình trong vai trò người vợ, người mẹ.

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Từ khóa:   Minh Hà Lý Hải gia đình Lý Hải

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