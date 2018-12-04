Minh Hà xót xa khi vườn rau và cây trái bị gió quật tung rễ sau cơn mưa lớn

Thăm vườn cây trên sân thượng sau một cơn mưa lớn, Minh Hà xót xa khi nhiều cây bị gió quật gãy đổ và bật tung cả rễ.
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Tuy có điều kiện kinh tế dư dả nhưng Lý Hải và Minh Hà vẫn tự trồng rau xanh và trái cây để có thực phẩm an toàn cho các con. Trên sân thượng và khắp sân vườn của gia đình nhỏ trồng nhiều loại cây thông dụng như bầu, bí, mướp, rau xà lách, rau muống, trái cóc, mít, khế...
Tuy nhiên, mới đây Minh Hà vô cùng xót xa khi chia sẻ hình ảnh vườn rau xanh bị bật gốc rễ sau cơn mưa lớn. Theo đó, một buổi sáng bà xã Lý Hải lên thăm vườn và giật mình khi nhiều cây xà lách bị gió quật đổ nát dưới đất. May mắn là các cây ăn quả chỉ bị cuốn phăng lá, ngoài ra trái vẫn còn nguyên. Bà mẹ bốn con vui vẻ cho biết, tuy mưa lớn nhưng vẫn bội thu các loại trái cây như mít, cóc, xoài... Nhiều cây không được chăm sóc thường xuyên nhưng nhờ sự mát tay của hai vợ chồng nên vẫn cho trái chím thơm lừng chỉ sau ít tháng.