Minh Béo được áp giải đến tòa bằng xe bus

Chia sẻ về diễn biến phiên tòa, mới đây chồng ca sĩ Thu Phương đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về việc Minh Béo đến hầu tòa trong ngày hôm nay (15/4).

Sáng 15 tháng 4, 2016 bị kiện (defendant) Hồng Quang Minh tức nghệ sĩ hài Minh Béo sẽ được di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến Central Jail để hầu tòa trong buổi luận tội (arraignment). Phóng viên, công chúng và gia đình sẽ được có mặt trong buổi luận tội này, nhưng chưa biết chánh án (Judge) có cho chụp hình hay không? Theo quá trình cảnh sát quận (Sheriff) sẽ áp tải tất cả bị cáo vào một chiếc xe bus di chuyển đến tù trung tâm (central jail).

Bị cáo sẽ đứng sau màn lưới thép và sẽ có công tố viên (District Attorney) cũng như biện sư (Public Defender) đứng hai bên. Sau khi chánh án đọc hết những tội trạng bị cáo buộc thì chánh án sẽ cho phía bị cáo trả lời. 99.9% người bị kiện sẽ trả lời không nhận tội/vô tội (not guilty). Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì bị cáo được quyền tiến đến buổi hầu tòa sơ thẩm (preliminary), gọi tác là prelim trong thời gian 10 ngày kể từ ngày luận tội, ngoại trừ phía bị cáo cần thêm thời gian thu thập bằng chứng cũng như nhân chứng để phản bát những tội trạng bị cáo buộc. Chánh án sẽ dựa vào sự thoả thuận giữa phía công tố viên và phía bị cáo để quyết định ngày sơ thẩm.

Ngày sơ thẩm chính là ngày chánh án quyết định vụ án có cần tiến đến phiên tòa có bồi thẩm đoàn hay không (jury trail)? Dựa trên bằng chứng đôi bên có thể sẽ thương lượng để tránh đưa vụ án ra bồi thẩm đoàn.

Nhiều người chưa quen với quá trình hành luật của Hoa Kỳ sẽ cho rằng quá rờm rà nhưng đây là cách hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo nhân quyền tối thiểu cho từng con người vì trong mắt luật pháp thì ai cũng vô tội cho đến khi bị tòa án kết tội.

Cổng tù trung tâm dành cho xe bus áp tải bị cáo

Xe bus cảnh sát quận áp tải và vận chuyển bị cáo.

Bên trong xe bus cảnh sát quận áp tải bị cáo

Bị cáo đang nghe chánh án luận tội trước sự hiện diện của công tố viên và biện sư.

Tù trung tâm quận Cam (OC Central Jail).