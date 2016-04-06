Midu đã chính thức chia tay Phan Thành

Chính thức đính hôn từ cuối năm 2014 song chuyện tình cảm của cặp đôi này gặp rất nhiều trắc trở, sóng gió khi Phan Thành vướng nghi án ngoại tình với hot girl gốc Cà Mau Thúy Vi xảy ra cách đây không lâu.

Hot girl, diễn viên Midu và thiếu gia Phan Thành từng là cặp trai tài gái sắc được nhiều người quan tâm, chú ý.

Sau những khoảnh khắc tái hợp đầy vui vẻ Midu và Phan Thành vẫn quyết định chia tay.

Tưởng rằng sau những ồn ào không đáng có, mỹ nhân màn ảnh Việt sẽ tha thứ cho bạn trai và cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới như dự định.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tái hợp đầy vui vẻ, ít ai biết rằng, Midu và Phan Thành đã chính thức đường ai nấy đi trong sự lặng lẽ.

Vào cuối tháng 3, khi chuyện Midu và Phan Thành tái hợp còn khá mập mờ, hot girl sinh năm 1989 có chia sẻ hình ảnh tươi cười lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung: “Khi em mỉm cười với cuộc sống, cuộc sống tự khắc sẽ mỉm cười với em.

Hạnh phúc của em là tự bước trên đôi chân mình, trên chính con đường mình lựa chọn, với trái tim ngập nắng và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống”.

Theo lời Midu chia sẻ, chuyện chia tay với Phan Thành "xảy ra đã lâu, 2 bên gia đình và bạn bè đã biết hết, chỉ là tôi không thích chia sẻ trên truyền thông về chuyện tình cảm cá nhân mà thôi".

Một số nguồn tin khẳng định, chuyện Midu và Phan Thành chia tay đã được người thân, bạn bè nắm rõ tuy nhiên cả hai đều không muốn chia sẻ rộng rãi với công chúng.

Hơn 3 năm yêu thương, gắn bó với Phan Thành, Midu phải chịu nhiều lời đồn đại không rõ đúng, sai. Song thay vì thanh minh, diễn viên “Thiên mệnh anh hùng” chọn cho mình cách sống kín tiếng để tránh gây tranh cãi.

Hiện tại, sau thời gian hạn chế xuất hiện trước đám đông và sử dụng mạng xã hội, Midu đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và chăm chỉ đi sự kiện giải trí hơn xưa.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Midu cũng đầu tư thêm cho kinh doanh để khẳng định hình ảnh đa năng của bản thân.

Một vài hình ảnh mới Midu chia sẻ trên mạng xã hội.



