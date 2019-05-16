Mẹ mất, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn tỉnh bơ diễn hết vai và lý do thực sự khiến ai cũng nghẹn lòng

Nghệ sĩ Bạch Long tâm sự, khi biết tin mẹ mất nghệ sĩ Thành Lộc cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình.

Vào ngày 13/5 vừa qua, làng giải trí Việt nhận tin buồn nghệ sĩ hát bội Nguyễn Thị Huỳnh Mai – mẹ ruột nghệ sĩ Thành Lộc và Bạch Long đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ tang được tổ chức tại nhà riêng, sau đó thi thể được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Bạch Long cho biết, theo di nguyện của mẹ trước lúc mất, tro cốt của bà sẽ được rải xuống biển sau khi hỏa táng.

Nghệ sĩ Bạch Long tại tang lễ mẹ ruột - Ảnh: Vietnamnet

Được biết, sau một lần té nhẹ, cố nghệ sĩ ngã bệnh rồi ra đi mà chưa nằm viện một ngày nào. Bà mất vì bệnh già nên gia đình cũng chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nghệ sĩ Bạch Long cũng cho biết thêm, lúc biết tin mẹ qua đời, nghệ sĩ Thành Lộc cố nén nỗi đau để bình tĩnh hoàn thành vai diễn của mình trên sân khấu. Anh không tiết lộ chuyện mẹ ruột mất với bạn bè đồng nghiệp.

Em trai nghệ sĩ Thành Lộc cho hay: 'Thành Lộc giấu không cho ai biết. Giấu đến mức anh em đồng nghiệp không ai biết hết. Lộc đang diễn mà mẹ mất Lộc vẫn tỉnh bơ diễn' - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân anh trai giấu tin mẹ ruột qua đời, nghệ sĩ Bạch Long cho hay, gia đình muốn tang lễ diễn ra yên tĩnh, không ồn ào, tránh làm phiền bà con lối xóm.

Kim Chi, Quốc Thuận chia buồn khi biết mẹ NSƯT Thành Lộc qua đời Nghe tin nghệ sĩ Huỳnh Mai qua đời ở tuổi 90, các đồng nghiệp thân thiết đã chia buồn nỗi đau mất mẹ với NSƯT Thành Lộc.

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