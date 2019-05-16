Mẹ mất, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn tỉnh bơ diễn hết vai và lý do thực sự khiến ai cũng nghẹn lòng

Nghệ sĩ Bạch Long tâm sự, khi biết tin mẹ mất nghệ sĩ Thành Lộc cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình.
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Vào ngày 13/5 vừa qua, làng giải trí Việt nhận tin buồn nghệ sĩ hát bội Nguyễn Thị Huỳnh Mai – mẹ ruột nghệ sĩ Thành Lộc và Bạch Long đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.
Lễ tang được tổ chức tại nhà riêng, sau đó thi thể được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Bạch Long cho biết, theo di nguyện của mẹ trước lúc mất, tro cốt của bà sẽ được rải xuống biển sau khi hỏa táng.
Được biết, sau một lần té nhẹ, cố nghệ sĩ ngã bệnh rồi ra đi mà chưa nằm viện một ngày nào. Bà mất vì bệnh già nên gia đình cũng chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nghệ sĩ Bạch Long cũng cho biết thêm, lúc biết tin mẹ qua đời, nghệ sĩ Thành Lộc cố nén nỗi đau để bình tĩnh hoàn thành vai diễn của mình trên sân khấu. Anh không tiết lộ chuyện mẹ ruột mất với bạn bè đồng nghiệp.
Nói về nguyên nhân anh trai giấu tin mẹ ruột qua đời, nghệ sĩ Bạch Long cho hay, gia đình muốn tang lễ diễn ra yên tĩnh, không ồn ào, tránh làm phiền bà con lối xóm.