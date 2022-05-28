Mẹ đơn thân 'đanh thép' bảo vệ con trong vụ ồn ào trường quốc tế: 'Đừng có mong là tôi hiền'

Hậu trường 28/05/2022 14:58

Gần đây, mạng xã hội lan truyền clip nữ ca sĩ Thủy Bi đến trường đối chất với ban giám hiệu nhà trường về việc con đi học bị bạo lực thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vào sáng 28/05, mạng xã hội lan truyền clip người mẹ đến trường đối chất với ban giám hiệu nhà trường về việc con đi học bị bạo lực thu hút sự quan tâm của dư luận. Không lâu sau đó, mọi người nhận ra chị chính là ca sĩ Thủy Bi, tên thật là Trần Hà Thuỷ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, chị cho biết con chị và 3 bạn học cùng bị 1 bạn nữ tên A mới chuyển đến có hành vi bạo lực học đường. Song, khi phụ huynh lên tiếng thì nhà trường chưa giải quyết thỏa đáng. Theo dõi clip, nhiều người để lại nhận xét rằng lý lẽ của bà mẹ rất khách quan, thiện chí mong muốn nhà trường hợp tác để giải quyết sự việc, bảo vệ con trước nạn bạo lực học đường. Đặc biệt, nữ ca sĩ nói tiếng Anh rất chuẩn. 

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Sự việc về người mẹ đến trường đối chất với ban giám hiệu về việc con bị bạo lực học đường thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, khi xem những đoạn livestream của chị, nhiều cư dân mạng nhận định: "Mẹ thế này thì con cũng chẳng hiền". 

Đáp lại, ca sĩ Thủy Bi đanh thép: "Bao nhiêu cái ghê tôi lấy hết của con tôi rồi, tôi là một người phụ nữ đơn thân nuôi con, nên đừng có mong là tôi hiền, tôi đang như thế này đây mà con tôi còn bị làm phiền, tôi mà hiền nữa thì ngồi lên đầu tôi à".

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Con gái của nữ ca sĩ bị thương sau vụ xô xát - Ảnh: FBNV

Trước đó, Trần Hà Thuỷ vốn là bà mẹ đơn thân, hiện cô đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sinh ra trong gia đình tri thức khi cả bố và mẹ đều theo ngành y, cô lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Song, con đường này cuối cùng cũng phải tạm gác lại, cô sang nước ngoài đi du học và tới nay cô tập trung chăm sóc và nuôi dạy 2 con.

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Ca sĩ Thủy Bi vốn là mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Sau khi làm rõ sự việc và tìm được công bằng cho tất cả học sinh, ca sĩ Thủy Bi dự định sẽ đưa con sang Singapore học vào tháng 6. Đồng thời, cô khẳng định: "Dù kết quả như thế nào, con tôi cũng sẽ chấm dứt việc học ngôi trường này".

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