Bài viết có tựa khá dài: "… khi chồng ngoại tình , vợ chỉ cần làm điều sau là Đủ", bài viết khiến nhiều chị em tâm đắc và hiểu ra nhiều điều của cuộc sống hôn nhân.

Đặc biệt, vụ đánh ghen xát ớt vào vùng kín tình địch ở Thái Nguyên là minh chứng cụ thể nhất. Vụ việc làm chấn động mạng xã hội và gây xôn xao dư luận, báo động tình trạng ngoại tình và cách ứng xử khi cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm.

Chuyện gia đình không ấm êm vì chồng ngoại tình không còn là vấn đề mới nhưng nó cũng chưa bao giờ vơi độ nóng, chưa bao giờ mất đi tính thời sự, trong xã hội. Ngoại tình đã làm nhiều gia đình phải tan vỡ. Có nhiều câu chuyện đau lòng, thậm chí đầy máu và nước mắt xoay quanh vấn đề ngoại tình và đến cuối cùng thì người chịu thiệt thòi và đau khổ nhiều nhất vẫn là phụ nữ.

Liên quan vấn đề này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ trên trang cá nhân về bí kíp của vợ khi có chồng ngoại tình.

Bài viết có tựa đề: “Phật dạy khi chồng ngoại tình, vợ chỉ cần làm điều sau là đủ”

Đừng đau khổ, đừng tức giận

"Cô gái: Buổi tối chồng con không về nhà, con phải làm sao?

Hòa thượng: Con không cần quan tâm, cũng không cần hỏi. Anh ta đã là người trưởng thành, có thể tự khống chế hành vi của bản thân. Chỉ cần anh ta không lái xe khi uống rượu say, thì ta tin tưởng rằng anh ta sẽ có nơi tá túc yên ấm.

Cô gái: Nếu như anh ta ở cùng với người khác thì con phải làm sao?

Hòa thượng: Vẫn là câu ta nói với con đó, con không cần quan tâm, cũng không cần hỏi.

Cô gái: Nhưng việc đó sẽ làm tổn thương đến con, con sẽ cảm thấy rất đau khổ và tức giận.

Hòa thượng: Con tức giận hay đau khổ đều là sai. Bởi vì con xem chồng con như một thứ sở hữu của riêng mình, không cho phép chia sẻ với người khác, nên con mới đau khổ. Vì con chưa đủ tốt hoặc anh ta nhất thời mất đi lý trí nên anh ta mới đi tìm người khác và lạnh nhạt với con, điều đó đã khiến con tức giận".

"Cô gái: Vậy con phải làm thế nào?

Hòa thượng: Vẫn là câu ta nói với con đó, con hoàn toàn không cần quan tâm, cũng không cần hỏi. Thậm chí, con không cần phải đau khổ hay tức giận, hãy coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Cô gái: Nhưng con không làm được như thế.

Hòa thượng: Con làm không được chứng tỏ con đã đánh mất bản thân mình.

Cô gái: Có nghĩa là sao ạ?

Hòa thượng: Chồng con không phải là tất cả cuộc sống của con. Khi chồng con ngoại tình, con liền không muốn ăn, không muốn uống và không thiết sống, vậy con có còn là chính con không?

Hãy làm cho bản thân ý nghĩa hơn

Cô gái: Vậy con biết phải làm sao?

Hòa thượng: Rất đơn giản, con muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đừng vì chuyện đó mà bỏ bê những việc khác. Tóm lại, con hãy làm cho cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa hơn, bởi vì không phải vì anh ta nên con mới được sinh ra, và con cũng không phải vì anh ta mà sống.

Cô gái: Nhưng nếu như thế thì hôn nhân có ý nghĩa gì?

Hòa thượng: Tất nhiên là có ý nghĩa, bởi vì ý nghĩa của hôn nhân không phải là một thứ gì có thể đo lường được, trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, ý nghĩa của hôn nhân cũng khác nhau.

Cô gái: Con không hiểu.

Hòa thượng: Hôn nhân trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chí ít là có 4 ý nghĩa khác nhau:

Một là ý nghĩa về quá trình, con người đến một độ tuổi nhất định thì cần phải tiến đến bước này. Hai là để tiếp nối những thế hệ mai sau, nên con người không thể không kết hôn. Ba là ý nghĩa về kinh tế, khi vợ chồng chung sống cùng nhau, họ sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Bốn là đến khi đầu bạc răng long, khi đó con mới hiểu được ý nghĩa quan trọng của hôn nhân.

Không ai có thể ngoại tình đến suốt cả cuộc đời

Cô gái: Ngài nói những cái đó, đâu có liên quan gì đến việc ngoại tình của chồng con?

Hòa thượng: Rất có liên quan là khác, chỉ cần chồng con không vì ngoại tình mà yêu cầu ly hôn, thì hôn nhân của con vẫn có thể trở nên tốt đẹp. Bốn ý nghĩa quan trọng của hôn nhân, đều vẫn còn trong cuộc sống hôn nhân của con. Vậy thì con có gì mà đau khổ, mà tức giận?

Cô gái: Nhưng anh ta đối xử với cô gái đó tốt hơn con.

Hòa thượng: Đó chỉ là tạm thời, anh ta không thể suốt đời ở bên cô gái đó, anh ta cũng không thể đi ngoại tình suốt cả cuộc đời này. Chỉ cần anh ta không nói chia tay với con, thì chứng tỏ anh ta đã coi con là nơi mà anh ta sẽ gắn bó suốt đời, nơi mà anh ta cuối cùng cũng phải quay về, nơi mà anh cho rằng đó là nhà của mình" .

Chia sẻ của nữ MC cũng nhận được sự chú ý theo dõi của dân mạng. Nhiều độc giả bày tỏ sự tâm đắc của mình với bài viết. Đặc biệt, bí kíp này giúp chị em có cái nhìn mới khi rơi vào tình huống có vợ hoặc chồng ngoại tình.

Một người dùng có tên Nana Nguyễn chia sẻ: “Em đọc câu trả lời của chị rồi. Cảm ơn chị, rất hay ạ. Em thấy ghê nhất mấy vụ đánh ghen. Không bao giờ em nghĩ vì nó quá kinh khủng. Em chỉ nghĩ khi yêu và khi cưới người đàn ông mà chán vợ thì có thể đó là lỗi của mình, và mình phải hoàn thiện mình hơn. Chứ trách gì họ chớ”.

"Đọc xong bài viết thì em cũng có câu hỏi giống y như chị. Sau đó em có hai suy nghĩ trái chiều nhau. Một là nếu mình cũng cư xử như chồng thì có thể nói nam nữ bình quyền, chồng làm được thì vợ cũng làm được. Thứ 2, mình hành động như chồng thì có khác gì với câu nói "ông ăn chả thì bà ăn nem". Như vậy làm thế nào mới là đúng nhất?" - Nick name Thanh Thao Nguyen cũng tỏ ra hoang mang.

Đặc biệt phần kết của bài viết khiến nhiều chị em tâm đắc với câu hỏi cuối cùng của nữ MC: Đọc xong thấy nhiều ý nghĩa hay nhưng vẫn thắc mắc, nếu có vị hoà thượng đó ở đây thế nào cũng xin hỏi: "Vậy trong khi chồng con ngoại tình, con có thể kiếm một người yêu khác không? Con cũng sẽ không đòi chia tay, ly dị với anh và vẫn duy trì cuộc sống gia đình bình thường... Chỉ là thay vì ngồi nhà một mình chờ anh quay về thì con ngồi nhà ôm người khác chờ anh quay về... Dạ được không à...??? Hehehe".