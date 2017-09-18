MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa

MC Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ loạt hình chụp cùng con gái út làm nhiều fan ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trẻ trung không tuổi của người đẹp U60.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hạnh phúc chia sẻ và tự hào khoe hình ảnh con gái chuẩn bị nhập học tại một trường đại học nổi tiếng tại Anh quốc. Nữ MC chia sẻ: "Đưa con gái Yenli sang Anh nhập học ở Bristol University. Thành phố Bristol cách London khoảng hai tiếng. Một thành phố nên thơ đẹp như trong tranh.

Con lớn rồi nhưng chưa đủ lớn để mẹ khỏi lo (không biết đến khi nào mới hết lo?). Em nhập học ăn ở nội trú trong trường cũng phải đưa tới nơi tới chốn mới 'tạm' an tâm. Mai chia tay ra về sẽ ráng... ráng không khóc, nhưng ngồi đâyt? viết status thôi cũng rơm rớm nước mắt rồi...".

Dù đã đưa con lên tận phòng ký túc xá và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhưng nữ MC vẫn không đành lòng đi về. MC Kỳ Duyên bộc bạch: "Đưa em đến tận phòng rồi hai mẹ con dọn dẹp, xếp đồ, đi shopping cả ngày mua tất cả những thứ cần thiết. Hôm nay em bắt đầu nhập học, mẹ đi về... Phút chia tay tưởng phải nước mắt đầy vơi. Ai ngờ em không khóc, mẹ cũng không khóc. Té ra hai mẹ con cùng mạnh mẽ như nhau... và cùng có máu tếu giống nhau! Em giống tính mẹ... mẹ an tâm lắm!" Nhiều lời khen dành cho nhan sắc của hai mẹ như: "Hai chị em hihihi dễ thương", "cả hai mẹ con đều xinh", "Cháu gái duyên dáng, xinh đẹp lắm" hay "Em xinh quá cô ơi"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-ky-duyen-xinh-nhu-thieu-nu-20-do-sac-cung-con-gai-ut-dep-nhu-hoa-hau-235156.html