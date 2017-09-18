MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa hậu

Hậu trường 18/09/2017 17:31

MC Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ loạt hình chụp cùng con gái út làm nhiều fan ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trẻ trung không tuổi của người đẹp U60.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hạnh phúc chia sẻ và tự hào khoe hình ảnh con gái chuẩn bị nhập học tại một trường đại học nổi tiếng tại Anh quốc.

Nữ MC chia sẻ: "Đưa con gái Yenli sang Anh nhập học ở Bristol University. Thành phố Bristol cách London khoảng hai tiếng. Một thành phố nên thơ đẹp như trong tranh.

Con lớn rồi nhưng chưa đủ lớn để mẹ khỏi lo (không biết đến khi nào mới hết lo?). Em nhập học ăn ở nội trú trong trường cũng phải đưa tới nơi tới chốn mới 'tạm' an tâm. Mai chia tay ra về sẽ ráng... ráng không khóc, nhưng ngồi đâyt? viết status thôi cũng rơm rớm nước mắt rồi...".

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Nữ MC U60 vừa hạnh phúc vừa lo lắng đưa con đi nhập học ở một trường đại học nổi tiếng tại Anh quốc - Ảnh: FBNV
MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Trường đại học Bristol mà con gái nữ MC theo học là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời nhất nước Anh và nằm trong top 30 ngôi trường tốt nhất thế giới - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Yenli năm nay 18 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, thu hút rất nhiều ánh nhìn - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng gương mặt sáng và má lúm đồng tiền khi mỉm cười khiến con gái MC Kỳ Duyên vô cùng xinh xắn và cuốn hút - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Không ít khán giả nhận xét vẻ đẹp của Yenli không thua kém gì hoa hậu - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
MC Kỳ Duyên có hai cô con gái với người chồng đầu tiên là Maili và Yenli - Ảnh: FBNV

Dù đã đưa con lên tận phòng ký túc xá và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhưng nữ MC vẫn không đành lòng đi về. MC Kỳ Duyên bộc bạch: "Đưa em đến tận phòng rồi hai mẹ con dọn dẹp, xếp đồ, đi shopping cả ngày mua tất cả những thứ cần thiết. Hôm nay em bắt đầu nhập học, mẹ đi về...

Phút chia tay tưởng phải nước mắt đầy vơi. Ai ngờ em không khóc, mẹ cũng không khóc. Té ra hai mẹ con cùng mạnh mẽ như nhau... và cùng có máu tếu giống nhau! Em giống tính mẹ... mẹ an tâm lắm!"

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Hai mẹ con tạo dáng chụp hình vui nhộn làm nhiều người phải bật cười - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa
Vẻ đẹp như thiếu nữ 20 của nữ MC nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Nhiều lời khen dành cho nhan sắc của hai mẹ như: "Hai chị em hihihi dễ thương", "cả hai mẹ con đều xinh", "Cháu gái duyên dáng, xinh đẹp lắm" hay "Em xinh quá cô ơi"...

MC Kỳ Duyên xinh như thiếu nữ 20 'đọ sắc' cùng con gái út đẹp như hoa hậu - Ảnh 9
Cộng đồng mạng đều dành lời khen cho vẻ đẹp của hai mẹ con MC Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

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