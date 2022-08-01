MC Hoài Anh khoe ảnh đi chơi 'đầy sóng gió', vẻ ngoài của ông xã doanh nhân khiến dân tình bàn tán xôn xao

Hậu trường 01/08/2022 10:35

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ MC Hoài Anh đã đăng tải loạt ảnh về chuyến đi chơi của gia đình khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Hoài Anh đã đăng tải bài viết mới về việc cùng gia đình ra ngoài chơi nhưng gặp mưa nên phải quay về. Cụ thể, cô viết: "Vừa thò mặt ra đường thì mưa sấp mặt. Mưa không thấy đâu là bến bờ. Thế là làm đúng 1 vòng 100m lại quay về. Chỉ có bé con là phởn nhất, hò hét trong xe át cả tiếng mưa".

MC Hoài Anh khoe ảnh đi chơi 'đầy sóng gió', vẻ ngoài của ông xã doanh nhân khiến dân tình bàn tán xôn xao - Ảnh 1
Bài viết của nữa MC - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết là bức ảnh gia đình 3 người của nữ MC. Trong ảnh, cô để mặc mộc, quần áo giản dị trong khi ông xã đang chăm chú lái xe. Anh diện áo phông, tóc tóc cắt tỉa gọn gàng. 

Bài viết nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người đã không khỏi ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình Hoài Anh cũng như  khen ngợi nhan sắc trẻ trung của hai vợ chồng. Một tài khoản để lại bình luận rằng: "Không nghĩ cậu em của anh (ý chỉ chồng Hoài Anh) lại vẫn trẻ thế?". Nhiều người cũng đồng tình bởi ngoài 40 tuổi rồi, trông anh vẫn vô cùng phong độ.

MC Hoài Anh khoe ảnh đi chơi 'đầy sóng gió', vẻ ngoài của ông xã doanh nhân khiến dân tình bàn tán xôn xao - Ảnh 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Là một gương mặt quen thuộc trong các chương trình chính luận, nghệ thuật của VTV, MC Hoài Anh nhận được nhiều tình cảm từ khản giả. Bên cạnh công việc, đời tư của nữ MC cũng được nhiều người chú ý.

MC Hoài Anh khoe ảnh đi chơi 'đầy sóng gió', vẻ ngoài của ông xã doanh nhân khiến dân tình bàn tán xôn xao - Ảnh 3
Gia đình MC Hoài Anh - Ảnh: Internet

Được biết, năm 2010, cô kết hôn với một doanh nhân người Bắc. Hoài Anh từng cho biết bản thân thực sự hạnh phúc khi được chồng ủng hộ công việc MC bởi ông xã của cô là người nổi tiếng trong khoản chiều vợ.

 

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