Mắng con gái mặc váy ngồi vô duyên không khép chân, Thúy Hằng choáng váng khi nhận được câu đáp trả

Người mẫu Thúy Hằng chia sẻ câu chuyện con gái đanh đá đáp trả khi bị mẹ nhắc nhở khép chân khiến ai cũng bất ngờ.
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Mới đây, cựu người mẫu Thúy Hằng chia sẻ đoạn hội thoại ngắn giữa hai mẹ con khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Bé Bông khi được mẹ nhắc nhở chuyện mặc váy thiếu ý tứ, ngồi không chịu khép chân thì cô bé bất ngờ phản bác lại. Bằng giọng điệu lý sự, con gái út Thúy Hằng cho rằng việc mình không biết xấu hổ là do mẹ hướng nghiệp cho đi làm người mẫu.
"Mẹ: 'Bông ơi con không biết xấu hổ à? Nói bao nhiêu lần rồi, con gái đi đứng ngồi khi mặc váy thì phải khép cái chân lại chứ'. Cô gái: 'Ngày xưa con có biết xấu hổ, từ khi con học người mẫu, con đứt dây thần kinh xấu hổ rồi'. Mẹ:... Con với chả cái", Thúy Hằng viết.
Dưới bài chia sẻ này, khá đông cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước sự đanh đá của bé Bông. Bởi trong những clip Thúy Hằng chia sẻ trước đây, cô bé trông rất ngoan ngoãn, nghe lời và ăn nói vô cùng lễ phép. Nhiều người cho rằng, Thúy Hằng không nên cho con đi học người mẫu quá sớm kẻo ảnh hưởng đến tính cách và lối sống của bé sau này.
Clip hai mẹ con Thúy Hằng trò chuyện về cách thoát khỏi đám cháy