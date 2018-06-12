Mắng con gái mặc váy ngồi vô duyên không khép chân, Thúy Hằng choáng váng khi nhận được câu đáp trả

Mới đây, cựu người mẫu Thúy Hằng chia sẻ đoạn hội thoại ngắn giữa hai mẹ con khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Bé Bông khi được mẹ nhắc nhở chuyện mặc váy thiếu ý tứ, ngồi không chịu khép chân thì cô bé bất ngờ phản bác lại. Bằng giọng điệu lý sự, con gái út Thúy Hằng cho rằng việc mình không biết xấu hổ là do mẹ hướng nghiệp cho đi làm người mẫu.

"Mẹ: 'Bông ơi con không biết xấu hổ à? Nói bao nhiêu lần rồi, con gái đi đứng ngồi khi mặc váy thì phải khép cái chân lại chứ'. Cô gái: 'Ngày xưa con có biết xấu hổ, từ khi con học người mẫu, con đứt dây thần kinh xấu hổ rồi'. Mẹ:... Con với chả cái", Thúy Hằng viết.