Mai Ngô là một trong những thí sinh gây chú ý khi liên tục gây sóng gió trong 2 tập phát sóng đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 . Sau đó, hàng loạt tin đồn về việc chân dài không còn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi, đỉnh điểm là việc trailer tập 3 của chương trình hoàn toàn vắng bóng cô nàng.

Mới đây, Mai Ngô chính thức xác nhận việc cô rời tự rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đây, dù có nhiều ý kiến chỉ trích từ công chúng về những phát ngôn thiếu suy nghĩ mang đậm "thương hiệu" riêng nhưng Mai Ngô vẫn tự tin và mạnh mẽ đối mặt.

Đề cập đến lý do rời khỏi cuộc khi, Mai Ngô cho biết, bản thân chịu quá nhiều áp lực từ công việc nên đã gửi đơn xin rút lui khỏi chương trình.

Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ với Dân Việt: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những mục tiêu mà tôi - Mai Ngô đặt ra trong năm 2017. Đây là cuộc thi mà Mai từng được mong muốn thử sức và chiến đấu... Tham gia cuộc thi với nhiều áp lực, nhiều chỉ trích, nhiều lời chê, lời khen... Mai luôn tin rằng quyết định của mình tham gia cuộc thi này là đúng đắn".

Ngoài ra, Mai Ngô cũng khẳng định mình còn rất đam mê với nghề và sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất để không phụ lòng của những người đã yêu quý mình.

"Sự dừng lại này không có nghĩa Mai không có đam mê, mà vì Mai muốn thực sự cho bản thân được thanh thản và giải tỏa bớt áp lực. Mai còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi, chặng đường phía trước còn dài. Mai chắc chắn sẽ quay lại trong một dự án khác để thỏa lòng hâm mộ của những người yêu quý và tin tưởng mình!" - Á quân The Face - Gương mặt thương hiệu 2016 chia sẻ thêm.

Trước việc Mai Ngô bất ngờ rời khỏi cuộc thi, cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định cũng như lý do của cô. Trong đó, không ít người cho rằng có nguyên nhân chính khiến chân dài dừng bước là do những mâu thuẫn với ban tổ chức của cuộc thi. Bởi, trước đây, Mai Ngô từng chia sẻ trên trang cá nhân với một số nội dung ẩn ý cho rằng mình bị lợi dụng để tạo chiêu trò cho cuộc thi.

Cụ thể, người đẹp viết: "Bước đường đời thời chưa tới giống nước cờ νẫn thường chơi. Khi họ xem ước mơ và hoài bão của người khác chỉ là một thời cơ, chiêu trò lợi dụng. Khi những biến chuyển đều dần trở nên bất lợi, cho đến lúc bản thân cảm thấy dần bất lực trong mọi việc, thì tôi cũng vẫn lạc quan, tiếp tục kiên nhẫn đợi. Chuуện gì tới nó tới, chuyện nó không tới , tôi νẫn còn đợi, chỉ là nó chưa tới nơi".

Về phía ban tổ chức cuộc thi, những người có trách nhiệm vẫn khẳng định mối quan hệ với cô vẫn tốt đẹp và không hề có mâu thuẫn xảy ra như tin đồn.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi chia sẻ với Pháp Luật Plus: "Việc Mai Ngô không còn tham gia cuộc thi, chúng tôi tôn trọng quyết định của các thí sinh. Cuộc thi là cơ hội để họ hoàn thiện kỹ năng sống, trau dồi thêm kinh nghiệm về sắc đẹp. Mỗi bạn khi bước vào cuộc thi có thể có xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau khi tham gia các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều quý báu.Việc Mai Ngô dừng cuộc thi, BTC tôn trọng quyết định của bạn ấy. Hiện tại, quan hệ giữa Mai Ngô và BTC vẫn tốt đẹp, không có gì xảy ra cả".