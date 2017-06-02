Mặc kệ dư luận, Minh Béo ngầm khẳng định quay lại showbiz

Hậu trường 02/06/2017 22:11

Mới đây, Minh Béo đã chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến mình, ngầm khẳng định sẽ quay trở lại showbiz trong thời gian tới.

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06, trên mạng xã hội, tài khoản Minh Quang Hong đã phát trực tiếp vở kịch Mưa Rừng. Điều đáng bàn ở đây là việc diễn viên đóng vai chính trong vở kịch ấy không ai khác ngoài Minh Béo. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ khi Minh Béo công khai biểu diễn trở lại.

Mặc kệ dư luận, Minh Béo ngầm khẳng định quay lại showbiz - Ảnh 1
Ảnh chụp màn hình tài khoản Minh Quang Hong đã phát trực tiếp - Ảnh: FB nhân vật

Trước đó ít ngày, Sở VHTT TP.HCM đã họp và khuyến cáo nam diễn viên không nên tham gia hoạt động diễn kịch. Tuy nhiên, Minh Béo đã im lặng.

Theo dõi trên mạng xã hội, có thể thấy nhiều người đã bày tỏ quan điểm không hài lòng về Minh Béo. Tuy nhiên, khi theo dõi trang cá nhân của nam diễn viên hài này, dư luận có thể nhận ra một điểm bất hợp lý: có nhiều lời ủng hộ, chúc mừng mà không có bất kỳ một bình luận phản đối nào. Phải chăng các bình luận ấy không nên tồn tại?

Mặc kệ dư luận, Minh Béo ngầm khẳng định quay lại showbiz - Ảnh 2
Lời ủng hộ, chúc mừng của dư luận dành cho Minh Béo. Tuy nhiên không có bất kỳ một bình luận phản đối nào - Ảnh: FB nhân vật

Vài tiếng trước, tài khoản Minh Quang Hong lại chia sẻ hàng loạt các bài viết liên quan đến Minh Béo. Cụ thể, đó những bài viết khen ngợi về vở kịch Mưa Rừng và lời chúc mừng vì đêm diễn đã diễn ra trọn vẹn. Các bài viết còn nhấn mạnh nguyên nhân khiến anh tham gia vở diễn là do diễn viên chính đột ngột bị tai nạn nên anh buộc phải thay thế.

Mặc kệ dư luận, Minh Béo ngầm khẳng định quay lại showbiz - Ảnh 3
Dù không lên tiếng khẳng định, nhưng qua những gì mà được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy Minh Béo đang ngầm khẳng định sẽ quay lại showbiz trong thời gian tới - Ảnh: FB nhân vật

Bỏ ngoài tai khuyến cáo từ Sở, Minh Béo vẫn diễn kịch ngày 1/6

Bỏ ngoài tai khuyến cáo từ Sở, Minh Béo vẫn diễn kịch ngày 1/6

Tuyên bố phải chữa bệnh ở Vũng Tàu nhưng sáng 1/6, Minh Béo vẫn tham gia diễn trên sân khấu kịch mang tên mình bất chấp khuyến cáo trước đó của Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM.

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Từ khóa:   Minh Béo minh béo diễn kịch minh béo quay lại showbiz

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