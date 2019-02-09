Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh

Mặc dù Hà Hồ dính nhiều scandal trong sự nghiệp nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc lai Tây của cô càng ngày càng tỏa sáng.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Cô khoe mái tóc vàng chói, sống mũi cao, làn da trắng và đôi môi đỏ quyến rũ có thể hớp hồn bất cứ ai. Dường như sang năm 2019, Hà Hồ vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Sự gợi cảm của "Nữ hoàng giải trí" toát lên từ thần thái, ánh mắt và nụ cười rạng ngời.

Dù đã bước qua tuổi băm nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu vẻ đẹp khó ai so bì - Ảnh: FBNV Nhan sắc của Hồ Ngọc Hà được fan ví như tranh vẽ - Ảnh: FBNV Dù dính nhiều scandal trong sự nghiệp nhưng không ai có thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà có một sức hút khó có thể lý giải - Ảnh: FBNV Năm 2017 và 2018, Hà Hồ vướng phải khá nhiều ồn ào trong sự nghiệp và đời tư. Từ chuyện bị vợ "đại gia kim cương" tố là kẻ thứ ba, rồi đến chuyện yêu Kim Lý quá nhanh hay bị nghi ngờ là sao xuống thời, nhận cát-sê thấp hơn cả đàn em mới vào nghề. Những rắc rối liên tục ập đến khiến "Nữ hoàng giải trí" nhiều lần lao đao. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai mà sẽ sống thật tốt, làm việc giỏi giang và chứng minh bằng sự thành công.

Hà Hồ quây quần bên gia đình và người yêu trong đêm giao thừa - Ảnh: FBNV Quả đúng như lời Hà Hồ nói, thời gian qua người đẹp đã lấy lại phong độ khó ai so bì. Không chỉ gặt hái được nhiều điểm sáng trong công việc kinh doanh mà nữ ca sĩ ngày càng trẻ đẹp một cách khó tin. Có thể thấy, dù đã bước qua tuổi băm nhưng giọng ca "Cả một trời thương nhớ" vẫn sở hữu làn da căng bóng, gương mặt sắc sảo không một nếp nhăn. Đặc biệt là thần thái chụp ảnh của Hồ Ngọc Hà thật khó có mỹ nhân nào trong showbiz theo kịp.

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý Hồ Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh đón năm mới hạnh phúc bên gia đình và Kim Lý vào ngày mùng 1 của năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ai-xia-xoi-ha-ho-van-don-tim-cu-dan-mang-boi-ve-dep-hoan-hao-nhu-tranh-314544.html