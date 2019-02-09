Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh

Hậu trường 09/02/2019 10:27

Mặc dù Hà Hồ dính nhiều scandal trong sự nghiệp nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc lai Tây của cô càng ngày càng tỏa sáng.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Cô khoe mái tóc vàng chói, sống mũi cao, làn da trắng và đôi môi đỏ quyến rũ có thể hớp hồn bất cứ ai.

Dường như sang năm 2019, Hà Hồ vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Sự gợi cảm của "Nữ hoàng giải trí" toát lên từ thần thái, ánh mắt và nụ cười rạng ngời.

Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh - Ảnh 1
Dù đã bước qua tuổi băm nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu vẻ đẹp khó ai so bì - Ảnh: FBNV
Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh - Ảnh 2
Nhan sắc của Hồ Ngọc Hà được fan ví như tranh vẽ - Ảnh: FBNV
Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh - Ảnh 3
Dù dính nhiều scandal trong sự nghiệp nhưng không ai có thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà có một sức hút khó có thể lý giải - Ảnh: FBNV

Năm 2017 và 2018, Hà Hồ vướng phải khá nhiều ồn ào trong sự nghiệp và đời tư. Từ chuyện bị vợ "đại gia kim cương" tố là kẻ thứ ba, rồi đến chuyện yêu Kim Lý quá nhanh hay bị nghi ngờ là sao xuống thời, nhận cát-sê thấp hơn cả đàn em mới vào nghề.

Những rắc rối liên tục ập đến khiến "Nữ hoàng giải trí" nhiều lần lao đao. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai mà sẽ sống thật tốt, làm việc giỏi giang và chứng minh bằng sự thành công.

Mặc ai xỉa xói, Hà Hồ vẫn 'đốn tim' cư dân mạng bởi vẻ đẹp hoàn hảo như tranh - Ảnh 4
Hà Hồ quây quần bên gia đình và người yêu trong đêm giao thừa - Ảnh: FBNV

Quả đúng như lời Hà Hồ nói, thời gian qua người đẹp đã lấy lại phong độ khó ai so bì. Không chỉ gặt hái được nhiều điểm sáng trong công việc kinh doanh mà nữ ca sĩ ngày càng trẻ đẹp một cách khó tin.

Có thể thấy, dù đã bước qua tuổi băm nhưng giọng ca "Cả một trời thương nhớ" vẫn sở hữu làn da căng bóng, gương mặt sắc sảo không một nếp nhăn. Đặc biệt là thần thái chụp ảnh của Hồ Ngọc Hà thật khó có mỹ nhân nào trong showbiz theo kịp.

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà đón năm mới hạnh phúc bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh đón năm mới hạnh phúc bên gia đình và Kim Lý vào ngày mùng 1 của năm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42