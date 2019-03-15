Lộ vòng 2 to tướng, Thu Trang vướng nghi án mang bầu lần hai

Hậu trường 15/03/2019 14:22

Diễn viên hài Thu Trang bị nghi đang mang thai con thứ 2 vì lộ bụng to bất thường khi chụp ảnh cùng ông xã Tiến Luật.

Cách đây ít giờ, diễn viên hài Thu Trang khiến bạn bè và người hâm mộ chú ý khi khoe ảnh tình tứ bên chồng trên trang cá nhân. Diện trang phục khá thời thượng, "Hoa hậu làng hài" được ngợi khen vì nhan sắc xinh đẹp, gu thẩm mỹ trẻ trung, cá tính. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là vòng 2 của bà xã Tiến Luật nhô cao bất thường.

Lộ vòng 2 to tướng, Thu Trang vướng nghi án mang bầu lần hai - Ảnh 1
Bà xã Tiến Luật bị nghi mang thai vì lộ bụng to bất thường - Ảnh: FBNV

Thu Trang sở hữu vóc dáng cao gầy, mảnh mai. Do đó, việc vòng 2 bất ngờ nhô cao khiến bà mẹ một con bị nghi đang mang thai con thứ hai. Đặc biệt, chiếc đầm được khoét sâu phần cổ áo để lộ vòng 1 đầy đặn càng khiến công chúng hoài nghi cô đang thai nghén.

Lộ vòng 2 to tướng, Thu Trang vướng nghi án mang bầu lần hai - Ảnh 2
Trước sự hoài nghi của công chúng, nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng giải thích mà để lại dòng trạng thái ẩn ý khiến dư luận hoang mang: 'Trời ơi, tin được không?' - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải,  vợ chồng Thu Trang  - Tiến Luật nhận được rất nhiều bình luận hỏi thăm của bạn bè và người hâm mộ. Diễn viên hài Lê Giang viết: “Đứa nào chụp tấm này vậy? Tiến Luật đẹp, Thu Trang nhìn giống có bầu nhé”. Một dân mạng hoài nghi: “Tấm hình này nhìn chế giống có bầu thế".

Lộ vòng 2 to tướng, Thu Trang vướng nghi án mang bầu lần hai - Ảnh 3
Tổ ấm hạnh phúc của Tiến Luật và Thu Trang sau 8 năm chung sống - Ảnh: FBNV

Thu Trang - Tiến Luật là một trong số những cặp đôi của showbiz Việt sở hữu tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cả hai kết thúc chuyện tình đẹp như mơ của mình bằng một đám cưới hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2011. Một năm sau khi chính thức "về chung nhà", đôi vợ chồng trẻ chào đón con trai đầu lòng.

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