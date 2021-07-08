Vụ nữ viên Hoàng Yến - người thủ vai 'Cô Xuyến' trong phim "Về nhà đi con" bị chồng đánh vào mũi, sau quá trình điều trị, mới đây, cô đã công bố tình trạng hiện tại của mình.

Liên quan đến sự việc nữ diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai 'Cô Xuyến' trong phim "Về nhà đi con" - bị chồng đấm vào mặt, trong một lần họp báo với truyền thông, nữ diễn viên cho biết sau khi đi cấp cứu, các bác sĩ kết luận cô bị gãy xương mũi chính. Thậm chí, trước khi lên buổi họp báo còn bị chảy nhiều, Hoàng Yến không nói to được vì mũi gần như bị tắc và không thở được bằng mũi. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị, mới đây, nữ diễn viên đã có bài đăng mới trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, cô đã chia sẻ một bức ảnh selfie của bản thân cùng với dòng trạng thái tạ ơn trời phật và tất cả sự yêu thương mà mình nhận được thời gian qua.

Hoàng Yến điều trị chiếc mũi bị thương - Ảnh: Internet Qua bức ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên gần như đã hồi phục hoàn toàn, lớp băng gạt đã được tháo bỏ. Sống mũi cao thẳng và đặc biệt là không hề có một chút sẹo hay vết tích từng bị tổn thương. Nhan sắc "cô Xuyến" dường như đã trở lại mà còn hơn vài phần. Trời xanh khắc an bài! Yến đã tháo nẹp mũi hôm qua và được bác sĩ thăm khám cẩn thận. Dù vết thương khá nặng nhưng sự vi diệu đã tới! Tạ ơn Phật Trời! Tạ ơn tất cả những yêu thương" - bài viết của Hoàng Yến trên Facebook.

Bài viết của Hoàng Yến - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen đã để lại lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Mọi người cũng không quên khen ngợi dung nhan xinh đẹp và khả năng hồi phục "vi diệu" của cô. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Như đã đưa tin trước đó, theo clip được lan truyền trên MXH ngày 22/6, chồng cũ đến gặp nữ diễn viên Hoàng Yến tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Nói chuyện được một lúc thì chồng cũ của cô hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và đánh cho cô một cú trời giáng. Theo camera ghi lại tại hiện trường, sau khi đánh vợ, chồng cũ của nữ diễn viên bị bạn bè của cô ngăn lại và mời ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe dọa cô. Rất may lúc đó có đông người và bạn của Hoàng Yến ngăn cản nên cô chạy thoát. Hình ảnh Hoảnh Yến hôm ấy được camera quay lại - Ảnh: Internet Sau khi sự việc xảy ra, chồng cũ của nữ diễn viên đã livestream xin lỗi nhưng theo Hoàng Yến, đây chỉ là cái cớ để anh vu khống, đặt điều cho cô.

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều' Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dien-nhan-sac-hien-tai-cua-co-xuyen-sau-lum-xum-bi-chong-bao-hanh-tai-quan-an-411684.html