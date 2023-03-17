Lộ diện cô gái khiến Tuấn Hưng phải 'đổi tính đổi nết', xem như món quà Thượng Đế ban tặng

Chia sẻ mới đây của nam ca sĩ Tuấn Hưng khiến khán giả không khỏi xuýt xoa khen ngợi vì độ "yêu vợ chiều con" của giọng ca Gọi Tên Em Trong Đêm.

Sau nhiều năm kết hôn, tổ ấm của Tuấn Hưng và Hương Baby nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Cặp đôi có 3 người con ngoan ngoãn, đáng yêu. Trong đó, cô con gái của Tuấn Hưng là Nguyễn Trần Mỹ Anh tên ở nhà là Son được chú ý hơn cả. Cô bé được bố cưng chiều nhất nhà.

Mới đây, nhân ngày sinh nhật con gái, Tuấn Hưng đã có bức tâm thư đầy xúc động, và qua đó đã thấy thêm tình thương yêu vô ngần mà anh dành cho công chúa nhỏ. Nam ca sĩ tiết lộ, bản thân có nhiều thay đổi từ khi con gái ra đời và thừa nhận con gái chững chạc hơn tuổi. "Yêu công chúa nhỏ của bố. Ngày trước cứ hễ bạn bè có con gái là bố lại trêu là FC Ông Ngoại, rồi đì đọt anh em các kiểu. Thế rồi em đến như 1 món quà tuyệt vời mà Thượng Đế dành tặng cho bố mẹ và gia đình. Em dung hoà mọi thứ từ số lượng nam nữ trong nhà đến cả tình cảm các thành viên trong gia đình, khiến bố dần thay tính đổi nết vì có cô con gái yêu.

Em hiểu chuyện và tình cảm nên gần như bố chưa bao giờ phải lo gì cho em, chỉ lo thằng con rể sau này của bố không biết có chinh phục được sự già dặn của em không? Hi Nụ cười hạnh phúc của các con là tài sản lớn nhất của bố mẹ. Yêu công chúa nhỏ của bố nhiều nhiều nhiều. Happy birthday Mỹ Anh (Son xinh). Chúc con thêm tuổi mới ấm áp an lành, hạnh phúc vây quanh." - Tuấn Hưng chia sẻ. Vợ của Tuấn Hưng cũng gửi lời chúc đến con gái: "Chúc cô bạn thân của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé. Em bé thông minh, xinh đẹp như búp bê của mẹ lúc nào cũng tình cảm, con luôn để ý đến từng cảm xúc của mọi người trong gia đình. Em rất hiểu chuyện và quan tâm đến bố mẹ lắm! Chúc con yêu luôn bình an và mãi tỏa sáng như bây giờ nhé. Có con gái thật tuyệt các mẹ nhỉ". Bên dưới bài đăng của ca sĩ Tuấn Hưng, nhiều lời chúc mừng tuổi mới đã được khán giả gửi đến Mỹ Anh. Đồng thời, khán giả cũng dành rất nhiều lời khen tặng về tình cảm đặc biệt mà Tuấn Hưng dành cho cô công chúa nhỏ.

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát Vì đã lâu không hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng không khỏi đắn đo về việc tìm lại chỗ đứng tại làng nhạc Việt Nam.

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