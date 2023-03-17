Lộ diện cô gái khiến Tuấn Hưng phải 'đổi tính đổi nết', xem như món quà Thượng Đế ban tặng

Hậu trường 17/03/2023 20:27

Chia sẻ mới đây của nam ca sĩ Tuấn Hưng khiến khán giả không khỏi xuýt xoa khen ngợi vì độ "yêu vợ chiều con" của giọng ca Gọi Tên Em Trong Đêm.

Sau nhiều năm kết hôn, tổ ấm của Tuấn Hưng và Hương Baby nhận được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Cặp đôi có 3 người con ngoan ngoãn, đáng yêu. Trong đó, cô con gái của Tuấn Hưng là Nguyễn Trần Mỹ Anh tên ở nhà là Son được chú ý hơn cả. Cô bé được bố cưng chiều nhất nhà.

Lộ diện cô gái khiến Tuấn Hưng phải 'đổi tính đổi nết', xem như món quà Thượng Đế ban tặng - Ảnh 1

Mới đây, nhân ngày sinh nhật con gái, Tuấn Hưng đã có bức tâm thư đầy xúc động, và qua đó đã thấy thêm tình thương yêu vô ngần mà anh dành cho công chúa nhỏ. Nam ca sĩ tiết lộ, bản thân có nhiều thay đổi từ khi con gái ra đời và thừa nhận con gái chững chạc hơn tuổi.

"Yêu công chúa nhỏ của bố. Ngày trước cứ hễ bạn bè có con gái là bố lại trêu là FC Ông Ngoại, rồi đì đọt anh em các kiểu. Thế rồi em đến như 1 món quà tuyệt vời mà Thượng Đế dành tặng cho bố mẹ và gia đình. Em dung hoà mọi thứ từ số lượng nam nữ trong nhà đến cả tình cảm các thành viên trong gia đình, khiến bố dần thay tính đổi nết vì có cô con gái yêu.

Lộ diện cô gái khiến Tuấn Hưng phải 'đổi tính đổi nết', xem như món quà Thượng Đế ban tặng - Ảnh 2

Em hiểu chuyện và tình cảm nên gần như bố chưa bao giờ phải lo gì cho em, chỉ lo thằng con rể sau này của bố không biết có chinh phục được sự già dặn của em không? Hi

Nụ cười hạnh phúc của các con là tài sản lớn nhất của bố mẹ. Yêu công chúa nhỏ của bố nhiều nhiều nhiều. Happy birthday Mỹ Anh (Son xinh). Chúc con thêm tuổi mới ấm áp an lành, hạnh phúc vây quanh." - Tuấn Hưng chia sẻ.

Vợ của Tuấn Hưng cũng gửi lời chúc đến con gái: "Chúc cô bạn thân của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé. Em bé thông minh, xinh đẹp như búp bê của mẹ lúc nào cũng tình cảm, con luôn để ý đến từng cảm xúc của mọi người trong gia đình. Em rất hiểu chuyện và quan tâm đến bố mẹ lắm! Chúc con yêu luôn bình an và mãi tỏa sáng như bây giờ nhé. Có con gái thật tuyệt các mẹ nhỉ".

Lộ diện cô gái khiến Tuấn Hưng phải 'đổi tính đổi nết', xem như món quà Thượng Đế ban tặng - Ảnh 3

Bên dưới bài đăng của ca sĩ Tuấn Hưng, nhiều lời chúc mừng tuổi mới đã được khán giả gửi đến Mỹ Anh. Đồng thời, khán giả cũng dành rất nhiều lời khen tặng về tình cảm đặc biệt mà Tuấn Hưng dành cho cô công chúa nhỏ.

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát

Vì đã lâu không hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng không khỏi đắn đo về việc tìm lại chỗ đứng tại làng nhạc Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuấn Hưng ca sĩ Tuấn Hưng con gái Tuấn Hưng vợ Tuấn Hưng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang