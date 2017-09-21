Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái

Gia đình yên ấm, hạnh phúc, thế nhưng mới đây Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật khiến dân mạng ngỡ ngàng khi lộ ảnh đang mát xa, ngồi đùi các em chân dài, eo thon.

Kiều Minh Tuấn ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt sau khi tham gia bộ phim Em chưa 18, lượng fan của anh cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm rất lớn khi chuyện tình chênh lệch tuổi của anh và Cát Phương được công khai. Mới đây, dư luận còn đặc biệt chú ý hơn khi cả nam diễn viên và bà xã đều úp mở chuyện có thai khiến nhiều người chúc phúc.

Đang hạnh phúc là vậy nhưng mới đây nam diễn viên lại bị ông xã Thu Trang đăng ảnh công khai chuyện anh đi mát xa với các em chân dài, eo thon.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận, nhiều fan tỏ ra lo ngại thay cho nam diễn viên vì không biết anh sẽ thanh minh với bà xã ra sao.

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn Dưới bài chia sẻ của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bức ảnh que thử thai 2 vạch như ngầm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-kieu-minh-tuan-tien-luat-tron-vo-di-mat-xa-tinh-tu-ben-gai-chan-dai-eo-thon-235677.html