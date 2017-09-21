Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái chân dài, eo thon

Hậu trường 21/09/2017 16:02

Gia đình yên ấm, hạnh phúc, thế nhưng mới đây Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật khiến dân mạng ngỡ ngàng khi lộ ảnh đang mát xa, ngồi đùi các em chân dài, eo thon.

Kiều Minh Tuấn ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt sau khi tham gia bộ phim Em chưa 18, lượng fan của anh cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm rất lớn khi chuyện tình chênh lệch tuổi của anh và Cát Phương được công khai. Mới đây, dư luận còn đặc biệt chú ý hơn khi cả nam diễn viên và bà xã đều úp mở chuyện có thai khiến nhiều người chúc phúc.

Đang hạnh phúc là vậy nhưng mới đây nam diễn viên lại bị ông xã Thu Trang đăng ảnh công khai chuyện anh đi mát xa với các em chân dài, eo thon.

Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái chân dài, eo thon - Ảnh 1
Vừa úp mở chuyện có con...

Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tien-luat.topic'>Tiến Luật</a> trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái
... Kiều Minh Tuấn đã bị ông xã Thu Trang đăng ảnh ôm ấp, ngồi đùi gái lạ - Ảnh: Internet

Bức ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận, nhiều fan tỏ ra lo ngại thay cho nam diễn viên vì không biết anh sẽ thanh minh với bà xã ra sao.

Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái chân dài, eo thon - Ảnh 3
Cùng lúc đó, Cát Phượng lại đăng ảnh buồn bã kèm trạng thái mệt mỏi bận bịu vì các chuyến đi và muốn được cõng: "Có ai giả bộ làm soái ca đến cõng tui hong?" - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái chân dài, eo thon - Ảnh 4
Trước đó, cặp đôi đã tốn không ít giấy mực với chuyện tình chênh lệch tuổi tác - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Kiều Minh Tuấn - Tiến Luật trốn vợ đi mát xa, tình tứ bên gái chân dài, eo thon - Ảnh 5
Hiện tại cặp đôi đã là vợ chồng hợp pháp. Kiều Minh Tuấn cũng rất yêu quý con trai riêng của vợ - Ảnh: Internet

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn

Dưới bài chia sẻ của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bức ảnh que thử thai 2 vạch như ngầm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

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