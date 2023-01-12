Linh Rin khoe khoảnh khắc được thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng quỳ gối cầu hôn

Hậu trường 12/01/2023 06:19

Linh Rin hạnh phúc trong thời khắc nhận được lời cầu hôn của Phillip Nguyễn. Cặp đôi xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2023.

Mới đây, người đẹp Linh Rin khoe những hình ảnh của buổi tiệc đính hôn diễn ra một năm trước với dòng chú thích: "Chúc mừng kỉ niệm một năm đính hôn của chúng ta! Ngày này một năm trước, người đàn ông đẹp trai này đã quỳ gối và hỏi tôi làm vợ anh ấy! Phillip Nguyễn, em yêu anh! Mỗi ngày bên cạnh anh đều mang đến những bất ngờ và em yêu điều đó". 

Linh Rin khoe khoảnh khắc được thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng quỳ gối cầu hôn - Ảnh 1
Linh Rin khoe nhẫn đính hôn. Ảnh: FBNV

Phillip Nguyễn cũng dành những lời ngọt ngào gửi tới vợ tương lai: "Chúng tôi quyết định dành thời gian và tận hưởng ngày đính hôn của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành và yêu nhau nhiều hơn trong thời gian này. Anh tiếp thu tất cả những gì đã xảy ra và anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em nhiều hơn ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Anh rất mong sớm được làm chồng em. Chúc mừng 1 năm đính hôn, vợ sắp cưới của anh".

Linh Rin khoe khoảnh khắc được thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng quỳ gối cầu hôn - Ảnh 2
Chuyện tình 3 năm của cặp đôi có cái kết viên mãn. Ảnh: FBNV

Trước khi mang danh xưng em dâu Hà Tăng, Linh Rin nổi tiếng trong giới trẻ Hà thành cách đây cả chục năm nhờ vẻ ngoài cân đối với nước da trắng nõn. Cô sở hữu chiều cao 1m67, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú và thân hình quyến rũ, Linh Rin tham gia khá nhiều cuộc thi sắc đẹp như Miss Cuxi 2010, HHT Icon 2007, Miss Teen 2010,… Cô nàng cũng là gương mặt nổi trội của chương trình Ngôi sao thời trang 2011.

Đến năm 2017, Linh Rin tham gia cuộc thi The Look phiên bản Việt và gây được ấn tượng bởi nhan sắc sang trọng, thanh lịch. Dù được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá cho ngôi vô địch nhưng Linh Rin bất ngờ xin rút lui trước khi công bố Top 3 chung cuộc.

Không dừng lại với danh hiệu hotgirl, Linh Rin chứng minh mình là một cô gái cực kỳ đa tài và bản lĩnh. Cô quyết tâm chinh phục nhiều vai trò khác nhau như MC, ca hát và tham gia diễn xuất. 

Sau đó, Linh Rin không tiếp tục đi theo lĩnh vực nghệ thuật mà chuyển hướng sang con đường học vấn khi sang Anh du học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London.

Linh Rin khoe khoảnh khắc được thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng quỳ gối cầu hôn - Ảnh 3

Về chuyện tình với chàng thiếu gia giàu có Phillip Nguyễn, được biết, tháng 8/2019, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức thông báo hẹn hò. Kể từ ngày công khai tình cảm, cặp đôi liên tục khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Cô cũng thừa nhận khi yêu mình có ghen với bạn trai vì anh có nhiều vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả 2 đã hiểu nhau và quyết định năm 2023 sẽ làm hôn lễ. Nói về ngày trọng đại, Linh Rin thổ lộ: "Thời gian vừa qua, Linh bay suốt, vừa bay theo lịch trình cá nhân vừa bay 'ké' anh Phillip nữa. Giờ công việc cũng đã dần ổn định, chúng mình đã hứa với nhau rằng sang năm sẽ nghĩ kỹ hơn về đám cưới. Nhưng chắc đám cưới sẽ tổ chức trong năm 2023".

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Từ khóa:   Linh Rin Phillip Nguyễn Linh Rin đính hôn Tăng Thanh Hà

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