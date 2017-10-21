Liên tục 'đập đi xây lại' để đổi đời nhưng Phi Thanh Vân không tránh được kiếp 'hồng nhan bạc phận'

Nữ diễn viên sinh năm 1982 này không còn là gương mặt lạ lẫm với công chúng. Từ khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, sự nghiệp của Phi Thanh Vân lên như diều gặp gió. Cô tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim và xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Theo đuổi hình ảnh sexy, nóng bỏng, cái tên Phi Thanh Vân còn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi những hình ảnh hở hang rất táo bạo cùng gương mặt mỗi ngày một khác.

Không chỉ thành công hơn trong công việc, đường tình duyên của Phi Thanh Vân cũng lắm thay đổi như chính nhan sắc của cô. Nhìn lại những sóng gió trong cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên, người ta mới thấy thấm thía câu nói “Hồng nhan bạc phận”.

Từng có dung nhan xấu xí, bị bạn bè xung quanh chê cười, chế giễu vì ngoại hình với đôi mắt một mí, răng khấp khểnh, nụ cười hở lợi, vì vậy cô sống thu mình lại, ít giao lưu với mọi người. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Phi Thanh Vân quyết định nhờ cậy đến dao kéo từ năm 21 tuổi. Kể từ đó, người ta nhìn thấy được sự lột xác ngoạn mục của cô, trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp, gợi cảm. Có thể nói quyết định phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nữ diễn viên này.

Năm 2008, Phi Thanh Vân kết hôn cùng người chồng Pháp hơn cô 15 tuổi, Thierry Blanc. Trong khoảng thời gian 4 năm chung sống với người chồng ngoại quốc này, cô đã chịu đựng những nỗi đau tột cùng khi 3 lần mang thai đều không giữ được. Thời gian đầu sau khi sảy thai, cô vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng. Nhưng đến năm 2012, cuộc sống không con khiến cô và chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn và kết quả là việc ly hôn trong ồn ào diễn ra.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, Phi Thanh Vân sống khép kín hơn, im lặng không chia sẻ với bất cứ ai. Sau đó, người ta nhìn thấy cô thay đổi hình ảnh với làn da trắng sứ cùng phong cách sành điệu, trẻ trung mỗi khi xuất hiện.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Phi Thanh Vân quyết định đi thêm bước nữa trước tình cảm thắm thiết của người tình trẻ Bảo Duy. 'Phi công trẻ' kém cô 2 tuổi và đã từng có vợ con, nhưng điều này không làm Phi Thanh Vân bận tâm. Cô vẫn dành tình yêu cho Bảo Duy và quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông này.

Chung sống với Bảo Duy, nỗi đau mất con lại tiếp tục khi cô bị sảy thai. Đau đớn tột cùng khi thiên chức làm mẹ cứ vuột mất trong tầm tay, cô và chồng sống trong những ngày tháng mong ngóng có con. Và rồi hạnh phúc đã mỉm cười khi cô mang thai lần hai mẹ tròn con vuông và sinh được một bé trai kháu khỉnh vào năm 2016.

Tưởng chừng như có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, vào đầu năm 2017, Bảo Duy công khai lên mạng chỉ trích Phi Thanh Vân là người phụ nữ bỏ bê gia đình, không chăm sóc con cái khiến anh không chịu được và quyết định ly hôn. Sau thời gian tranh cãi ồn ào, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Nữ diễn viên lại lẻ bóng một mình nuôi con, chịu đựng lần chia ly thứ hai trong hôn nhân.

Mới đây, Phi Thanh Vân đã công khai bạn trai mới. Người này được tiết lộ là một doanh nhân thành đạt, nhưng nhiều thông tin khác cho biết anh này là đại gia ảo, ngập trong nợ nần. Tuy nhiên, những người trong cuộc hiện vẫn chưa lên tiếng thêm về bất kì thông tin gì.

Cuộc đời của Phi Thanh Vân gặp nhiều truân chuyên từ khi còn nhỏ với nhan sắc kém xinh, bị người đời cười chê. Đến khi thay đổi ngoại hình trở nên xinh đẹp hơn, cô lại bị vận vào câu nói “Hồng nhan bạc phận”.