Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ!

Hậu trường 27/05/2023 11:01

Tối 26/5, Hari Won còn bất ngờ lên tiếng làm rõ thông tin nợ nần khi liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện để chửi mắng.

Có thể nói, từ đầu năm đến nay, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won liên tục vướng hạn nặng. Vừa qua, cặp đôi gây xôn xao vì tin đồn bí mật ly hôn hoặc râm ran chuyện "hợp đồng hôn nhân". Dù không lên tiếng đáp trả thẳng thế nhưng phía Trấn Thành và bà xã liên tục có động thái đập tan tin đồn bằng việc đăng tải hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau. Không chỉ vậy, Hari Won còn thay mặt Trấn Thành nhận giải thưởng tại lễ trao giải Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng do nam MC vướng lịch quay.

Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ! - Ảnh 1
Từ đầu năm đến nay, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won liên tục gây xôn xao vì tin đồn bí mật ly hôn hoặc râm ran chuyện "hợp đồng hôn nhân"

Mới đây nhất, tối 26/5, Hari Won còn bất ngờ lên tiếng làm rõ thông tin nợ nần khi liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện để chửi mắng. Cụ thể, vợ Trấn Thành cho biết, một buổi sáng cô đã nhận được cuộc gọi từ một người lạ với nội dung yêu cầu trả nợ. Sau khi đã giải thích và chặn số điện thoại này thì nữ ca sĩ tiếp tục bị một người khác gọi hơn 20 lần yêu cầu xác nhận quan hệ với một người đàn ông tên T. ở Quy Nhơn, đồng thời yêu cầu trả nợ nếu không sẽ bị siết tài sản. 

Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ! - Ảnh 2
 Tối 26/5, Hari Won còn bất ngờ lên tiếng làm rõ thông tin nợ nần khi liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện để chửi mắng

Trước những lời đe doạ trên, nữ ca sĩ khẳng định không có bất kỳ khoản vay nào và từ "nợ nần" rất nặng nề với cô. Hari Won cho biết nhiều lần năn nỉ, yêu cầu người lạ kia xác minh số điện thoại của mình và số điện thoại của người họ cần tìm không liên quan nhau nhưng bên kia cho rằng cô nói dối, giả danh người nước ngoài. 

Lúc này, Hari Won bức xúc phân trần: "Tôi đã nói đây là số điện thoại của tôi chứ không phải người họ đang đòi nợ, họ đang rất làm phiền tôi nhưng bên kia cứ không tin tôi. Tôi còn năn nỉ họ hãy xác nhận chủ nhân số điện thoại này, tôi là người nước ngoài thật. Họ cứ bắt tôi xác nhận quen biết một người nào đó tên T. mà tôi không biết, bên cạnh tôi không có ai tên như thế cả. Họ cứ liên tục gọi lại và nói bên ngân hàng sẽ siết tài sản gì đó". 

Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ! - Ảnh 3
Trước những lời đe doạ trên, nữ ca sĩ khẳng định không có bất kỳ khoản vay nào và từ "nợ nần" rất nặng nề với cô

Sau nhiều lần liên tục bị làm phiền khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên Hari Won buộc phải nói ra danh tính. Thậm chí, nữ ca sĩ còn phải nhấn mạnh bản thân là vợ Trấn Thành để làm rõ thông tin.

Hari Won nói: "Khi tôi chịu hết nổi thì mới nói rõ tên Hàn Quốc của tôi và nói luôn tôi là Hari Won. Xong bên kia hỏi lại: 'Vậy chồng chị là anh Trấn Thảnh hả?' và tôi nói: 'Đúng rồi, Huỳnh Trấn Thành là chồng của chị'. Tôi hỏi họ nghe giọng tôi có nhận ra không bởi người Việt Nam giả giọng tôi không dễ. Trước kia họ gọi tôi không muốn nói danh tính của mình vì tôi không thích thế nhưng đến lúc không chịu nổi nữa phải 'khai' ra và yêu cầu họ không gọi cho tôi nữa. Tôi có tiền, tôi không có nhu cầu mượn tiền của ai cả".

Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ! - Ảnh 4
Sau lần khẳng định rõ danh tính thì cô đã không còn nhận điện thoại từ người lạ thế nhưng cô quyết định lên tiếng một lần nói rõ để tránh những hiểu lầm về sau

Sau lần khẳng định rõ danh tính thì cô đã không còn nhận điện thoại từ người lạ thế nhưng cô quyết định lên tiếng một lần nói rõ để tránh những hiểu lầm về sau. Nữ ca sĩ nhấn mạnh bản thân không vướng vào bất kỳ khoản nợ nào. Đồng thời, Hari Won vô cùng bức xúc trước việc thông tin cá nhân bị mạo danh. 

Liên tục bị đe doạ và mắng chửi vì quỵt nợ, Hari Won tiết lộ tâm lý nặng nề, chính thức một lần nói rõ! - Ảnh 5
Vừa qua, ông xã Hari Won cũng vướng loạt bão thị phi vì phát ngôn của mình như "Mr riêng tư", "hào quang rực rỡ" hay đời nghệ sĩ khó nuốt

Vừa qua, ông xã Hari Won cũng vướng loạt bão thị phi vì phát ngôn của mình như "Mr riêng tư", "hào quang rực rỡ" hay đời nghệ sĩ khó nuốt. Sau đó, Trấn Thành còn bị réo tên vào bài tố quỵt số tiền lớn khi đi bar cùng bạn bè. Tuy nhiên, phía Trấn Thành không lên tiếng giải thích đính chính như những lần trước đây. Anh gần như mất hút khỏi sóng truyền hình cho đến mới đây, dân tình thấy Trấn Thành tái xuất trở lại với vai trò MC trong chương trình Người ấy là ai, Rap Việt.

Nhà sản xuất 'Người ấy là ai' chính thức lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn sai thông tin về người chuyển giới của MC Trấn Thành

Nhà sản xuất 'Người ấy là ai' chính thức lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn sai thông tin về người chuyển giới của MC Trấn Thành

Liên quan đến tranh cãi này, tối 23/5, nhà sản xuất Người ấy là ai thừa nhận sai sót.

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Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Won Hari Won quỵt nợ Trấn Thành

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