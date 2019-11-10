Làm mẹ đơn thân hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh xót xa khi con trai luôn muốn có đầy đủ bố mẹ

Hậu trường 10/11/2019 10:27

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh đã trải lòng về việc làm mẹ đơn thân hậu ly hôn.

Giữa năm 2018, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh và chồng đại gia bí mật ly hôn. Đến tháng 9/2018, nữ diễn viên mới chính thức thừa nhận hôn nhân tan vỡ và đang là mẹ đơn thân.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đã có những trải lòng về chuyện đời tư sau hơn 1 năm ly hôn. Chia sẻ về khoảng thời gian đầu sau đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh cho biết đó là giai đoạn mệt mỏi nhất đối với cô. Nữ diễn viên phải một mình lo toan mọi thứ, từ công việc đến con cái. Có những lúc tủi thân đến mức muốn gục ngã nhưng cô đều tự mình vượt qua vì bản thân còn phải sống để nuôi con.

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Dương Cẩm Lynh chia sẻ, bản thân đã vực dậy được tinh thần sau tất cả - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại mới chồng cũ, Dương Cẩm Lynh luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau để cùng nuôi dạy con. Bởi lẽ, cô có quan điểm rằng “làm bạn vẫn tốt hơn kẻ thù”, hơn nữa đó lại là bố của bé Will - con trai Dương Cẩm Lynh.

Nhắc đến con trai, nữ diễn viên không giấu được sự nghẹn ngào. Dương Cẩm Lynh cho biết mỗi lần đi làm xa, bé Will hay nói: “Mẹ ở nhà chơi với con được không?”, “Mẹ đừng đi đóng phim nữa nha”… khiến cô không nỡ xa con.

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Dương Cẩm Lynh và con trai - Ảnh: Internet

Cậu bé vẫn thỉnh thoảng đòi đi chơi với bố và cô không bao giờ từ chối. Bởi lẽ cô hiểu được con trai luôn muốn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Dương Cẩm Lynh kể rằng, có lần cô và chồng cũ cùng dẫn con đi chơi, bé Will đã hào hứng khoe với nhân viên soát vé: “Mẹ và ba con đó”. Câu nói ngô nghê của con trẻ nhưng lại khiến nữ diễn viên không khỏi chạnh lòng.

Chính vì vậy, Dương Cẩm Lynh luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con trai vì cô cho rằng bù đắp cho con bao nhiêu cũng không đủ.

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Dương Cẩm Lynh muốn dành thời gian cho con và sự nghiệp thay vì chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ diễn viên thừa nhận có người đang theo đuổi nhưng cô chưa thể mở lòng. Dương Cẩm Lynh chỉ muốn dành hết tâm huyết cho con trai và công việc diễn xuất.

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