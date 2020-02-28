Làm giấy khai sinh cho quý tử, MC Phương Mai tá hỏa khi bị bắt phải xét nghiệm DNA

Hậu trường 28/02/2020 13:36

Trên trang Facebook cá nhân, MC Phương Mai cho biết cô phải thực hiện xét nghiệm DNA để hoàn thành giấy khai sinh cho con trai.

Tháng 6/2019, MC Phương Mai chính thức lên xe hoa với bạn trai người Ba Lan trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đến tháng 11/2019, người đẹp hạ sinh con trai đầu lòng cho chồng Tây. Cậu bé có tên tiếng Anh là Henryk và được gọi thân mật là bé Khủng Long.

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Gia đình hạnh phúc của MC Phương Mai - Ảnh: FB
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Henryk được nhận xét vô cùng đáng yêu và bụ bẫm - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Phương Mai đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải ảnh chụp kết quả xét nghiệm DNA của con trai và ông xã với chú thích: “Hẳn kiểm tra DNA mới được làm giấy khai sinh”.

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Dù khá bất ngờ nhưng MC Phương Mai đã nhanh chóng thực hiện xét nghiệm DNA để hoàn thành giấy khai sinh cho con trai – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nữ MC, cô phải tiến hành xét nghiệm DNA cho con trai trước khi làm giấy khai sinh. Được biết, thủ tục làm giấy khai sinh cho trẻ thường không quá phức tạp. Do đó, việc siêu mẫu Phương Mai được yêu cầu kiểm tra DNA cho con trai đã khiến không ít người thắc mắc.

Theo tiết lộ của Phương Mai, vợ chồng cô làm giấy khai sinh cho con trong thời gian chưa đăng ký kết hôn nên địa phương đã yêu cầu phải có thêm kết quả xét nghiệm DNA mới có thể thực hiện được.

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Hiện tại, Phương Mai và ông xã ngoại quốc đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, qua hình ảnh tờ xét nghiệm DNA, nhiều người tinh ý phát hiện ra tên thật của con trai Phương Mai là Miller Thiên Vương.

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