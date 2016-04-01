Kỳ Duyên bị tố 'văng tục’ khiến mẹ phải lên tiếng minh oan

Theo lời kể của người phụ nữ này thì chị chính là vợ của anh tài xế bị mẹ con hoa hậu đối xử “thiếu tôn trọng”, thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm. Cuối dòng trạng thái đầy bức xúc này, tài khoản T.M còn đăng kèm bức ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên. Điều này khẳng định rằng, nhân vật được nhắc đến không ai khác ngoài mẹ con Kỳ Duyên.

Cư dân mạng đang ồn ào bàn tán về Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên khi một tài khoản facebook lên tiếng “vạch mặt” thái độ không tốt của mẹ con cô. Cụ thể, tài khoản có tên T.M đã t? vi ết dòng status dài miêu tả về một cô hoa hậu. Trong đó, cô và mẹ mình đã có những hành động không tốt.

Theo chị T.M, câu chuyện được chồng chị kể lại, vì anh khá bức xúc với thái độ của mẹ con hành khách này. Sau khi nghe chồng kể, chị đã kiểm tra lại thông tin đăng ký thuê lái xe thì biết được đây là số điện thoại cùng với hình ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Lời kể của vợ tài xế xe taxi về mẹ con Hoa hậu Kỳ Duyên

Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người tỏ ra hụt hẫng khi Kỳ Duyên là một người phụ nữ đại diện cho sắc đẹp, thông minh và cách hành xử văn minh, nhưng lại có cách cư xử không đúng mực.

Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho con gái.

Trước thông tin này, mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng, bà cũng là người làm lao động nên biết cách cư xử sao cho phải phép. Trừ trường hợp có việc bận thì bà mới giục lái xe đi đúng đường để kịp giờ.

Hành động không đóng cửa xe của Kỳ Duyên làm cho anh tài xế bị kẹt tay mẹ Hoa hậu cũng có giải thích: “Đó là lái xe nói luyên thuyên, việc đó hoàn toàn không xảy ra. Khi đó, sau giờ tập trở về, Kỳ Duyên đang cầm hai túi nên không còn tay để đóng cửa, cô đã phải đi vòng từ bên khác sang để đóng giùm em. Vì cô đã sử dụng xe ô tô nhiều năm nên rất ý thức được việc đảm bảo an toàn. Lái xe cũng định chạy ra nhưng cô đã đóng rồi”.

Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên luôn là người đứng ra phát ngôn thay cho con gái mỗi khi cô gặp phải scandal. Còn nhờ trước đó, dáng ngủ “không đẹp” của Kỳ Duyên trên máy bay bị chỉ trích, bà cũng là người đưa ra lời giải thích.

Thiết nghĩ, trên cương vị là Hoa hậu - đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ của một quốc gia, Kỳ Duyên nên đứng ra để giải thích cho các hành động của mình thay vì núp sau cái bóng của mẹ. Đã đến lúc Kỳ Duyên cần bước ra để khẳng định bản lĩnh của một Hoa hậu.

Kỳ Duyên từng nhận nhiều "gạch đá" vì dáng ngủ hớ hênh