Kim Ngân đi mua vàng: Tỉnh táo, có ý thức, mê trang sức và vẫn còn nhớ hào quang năm xưa

Hậu trường 25/04/2021 12:58

Đưa Kim Ngân đi mua vàng, Thúy Nga đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải clip dẫn ca sĩ Kim Ngân đi mua vàng tại Mỹ trên kênh Youtube. Đoạn clip thu hút nhiều sự chú ý của mọi người, trong clip Thúy Nga chia sẻ rằng Kim Ngân đã khiến cô rất bất ngờ, Kim Ngân biết hết mọi thứ và cả ngày không hề lên cơn như trước.

Thúy Nga nói: “Kim Ngân sáng nay may mắn quá, tự nhiên được nhiều người cho tiền. Thế là Kim Ngân đòi tôi chở đi mua vàng, dễ thương quá. Vì thế nên bây giờ tôi sẽ chở Kim Ngân đi mua vàng, thiếu tiền thì tôi bù thêm cho Kim Ngân. Tôi ngạc nhiên khi Kim Ngân biết đi mua vàng, lại còn bảo mua về để cất đi, cũng biết tiết kiệm tích tiền rồi.”

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Kim Ngân vẫn còn rất mê trang sức - Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình mua vàng, Kim Ngân tỏ ra khá thích thú với vàng và đồ trang sức. Cô ngắm một lúc lâu và chọn nhiều mẫu nhẫn khác nhau. Có thể thấy cô vẫn còn rất mê trang sức, có lẽ sâu bên trong Kim Ngân vẫn còn nhớ về ánh hào quang năm xưa.

Không những vậy, cô còn muốn mua vàng cho cả sư cô trụ trì chùa mình từng ở. Dù người đời nhìn vào Kim Ngân không còn “bình thường”, nhưng điều này cho thấy, Kim Ngân vẫn còn ý thức, cũng biết suy nghĩ, sống có trước có sau, nhớ được những người từng giúp đỡ mình.

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Sống có trước có sau, Kim Ngân còn muốn mua vàng cho cả sư trụ trì - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, Thúy Nga còn phát hiện ra nhiều điều ở Kim Ngân. Kim Ngân khá tỉnh táo, cô biết hỏi giá vàng và tự lấy tiền trong ví ra trả. Cô còn đếm được đủ số tiền cần trả. Mua xong Kim Ngân vẫn nán lại, say sưa ngắm trang sức. Cô còn bảo chủ tiệm: "Hôm nào bà muốn thì con quảng cáo cho bà, nhưng bà phải cho con ăn cơm đấy". Chủ tiệm vàng cũng biết Kim Ngân nên giảm giá, cho mua vàng với giá rẻ đặc biệt.

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Cô tỉnh táo hỏi giá, đếm đủ tiền, không thừa không thiếu - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy đi lang thang nhưng cô biết hết các tiệm vàng của người Việt tại Mỹ. 

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Mua xong còn nán lại ngắm say sưa các món đồ, có lẽ sâu bên trong Kim Ngân vẫn còn nhớ về ánh hào quang năm xưa - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi mua vàng xong, Thúy Nga nói với Kim Ngân: "Kim Ngân giờ có vàng đeo, thành người giàu rồi, đừng mặc cảm vì mình nghèo nữa nha. Kim Ngân giờ sắp thành đại gia rồi, nữ đại gia Bolsa, ai mà lại được nữa. Đến tôi còn không có vàng mà đeo đây". Sở dĩ Thúy Nga nói vậy vì Kim Ngân luôn bị mặc cảm mình nghèo hơn mọi người. Kim Ngân không ở trong chùa cũng vì lí do "nghèo hơn sư cô". Kim Ngân nghe Thúy Nga nói vậy thì đáp: "Có má thì con không mặc cảm nữa".

Thúy Nga cũng chia sẻ thêm: "Tôi đi với Kim Ngân cả một buổi sáng và thấy Kim Ngân hết sức bình thường, không vấn đề gì hết. Bởi vậy nên tôi nghĩ, nếu có ai đó hoặc chính tôi đi theo Kim Ngân trong hai tháng suốt từ sáng đến tối thì đảm bảo Kim Ngân tỉnh lại, không còn lên cơn như trước nữa".

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