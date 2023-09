Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đăng tải đoạn clip hát theo bản tình ca Home, do nam ca sĩ Michael Bublé trình bày, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Nhớ nhà. This is our song" (tạm dịch: Đây là bài hát của chúng tôi).

Khi một dân mạng để lại bình luận: "Chỉ mong là anh sẽ mang lại cho chị Hà một hạnh phúc trọn vẹn và sẽ là người đàn ông luôn bên cạnh chị ấy để bảo vệ che chở khỏi những đàm tiếu cuộc đời... Thực tâm chúc mừng nếu điều mong muốn của em thành sự thật. Yêu thương cả 2 anh chị. Ngưỡng mộ và nể tính cách của Hà Hồ lắm".

Kim Lý không hề do dự mà trả lời: "I will always do my best" (tạm dịch: Tôi sẽ cố gắng hết sức). Ngoài ra, nam diễn viên còn khẳng định sẽ bất chấp dư luận và làm theo tiếng gọi của con tim.

Kim Lý để lại bình luận: "I never care what the public say, I always follow my heart. She is very special" (tạm dịch: Tôi không quan tâm đến công chúng nói gì, tôi chỉ luôn làm theo trái tim của mình. Cô ấy là người vô cùng đặc biệt).

Những lời chia sẻ và bình luận của Kim Lý khiến mọi người cho rằng anh đang cố gắng công khai tình cảm của mình dành cho Hồ Ngọc Hà.

Sau khi MV Cả một trời thương nhớ ra mắt, thông tin cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý đang hẹn hò được lan truyền khắp các mặt báo. Một số khán giả cho rằng đây là chiêu thu hút sự chú ý của công chúng mà các sao Việt thường sử dụng khi ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, những cảnh quay thân thiết, tình cảm hay những nụ hôn nồng nhiệt trong MV cũng khiến không ít người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ thực sự của cặp đôi này.

Thậm chí, hình ảnh hậu trường sau đó cũng được tung ra cho thấy, giọng ca Cả một trời thương nhớ và Kim Lý có những hành động hơn mức thân thiết, những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối... Chưa kể, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn dính cả tin đồn hẹn hò tại Mỹ.

Mặc dù Hà Hồ trước đây khẳng định giữa cô với Kim Lý chỉ là tình bạn trong showbiz, nhưng những hành động và lời nói gần đây của cả hai lại "tố cáo" mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường.