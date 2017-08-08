Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 08/08/2017 11:29

Tuy một mực phủ nhận tình cảm với Kim Lý nhưng mới đây Hồ Ngọc Hà lại dùng bài hát để gửi lời nhớ thương đến nam diễn viên khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đăng tải đoạn clip hát theo bản tình ca Home, do nam ca sĩ Michael Bublé trình bày, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Nhớ nhà. This is our song" (tạm dịch: Đây là bài hát của chúng tôi).

Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
"Nữ hoàng giải trí" dùng bài hát gửi lời thương nhớ đến Kim Lý - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải, đoạn clip ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà mượn bài hát để gửi lời thương nhớ đến nam diễn viên Kim Lý, người yêu tin đồn của cô sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ.

Ngay lập tức, Kim Lý không ngại ngần công khai lên trang cá nhân về cảm xúc của mình sau khi xem đoạn clip của Hà Hồ. Nam diễn viên điển trai công khai chia sẻ lại ca khúc Home và kèm theo dòng trạng thái: "Our Song (Home), anh nhớ em rất nhiều".

Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Kim Lý nhanh chóng hồi đáp cho Hà Hồ với dòng trạng thái "Anh nhớ em rất nhiều" - Ảnh: Internet

Khi một dân mạng để lại bình luận: "Chỉ mong là anh sẽ mang lại cho chị Hà một hạnh phúc trọn vẹn và sẽ là người đàn ông luôn bên cạnh chị ấy để bảo vệ che chở khỏi những đàm tiếu cuộc đời... Thực tâm chúc mừng nếu điều mong muốn của em thành sự thật. Yêu thương cả 2 anh chị. Ngưỡng mộ và nể tính cách của Hà Hồ lắm".

Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Kim Lý khẳng định anh sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Kim Lý không hề do dự mà trả lời: "I will always do my best" (tạm dịch: Tôi sẽ cố gắng hết sức). Ngoài ra, nam diễn viên còn khẳng định sẽ bất chấp dư luận và làm theo tiếng gọi của con tim.

Kim Lý để lại bình luận: "I never care what the public say, I always follow my heart. She is very special" (tạm dịch: Tôi không quan tâm đến công chúng nói gì, tôi chỉ luôn làm theo trái tim của mình. Cô ấy là người vô cùng đặc biệt).

Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Đối với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà là một cô gái vô cùng đặc biệt - Ảnh: FBNV

Những lời chia sẻ và bình luận của Kim Lý khiến mọi người cho rằng anh đang cố gắng công khai tình cảm của mình dành cho Hồ Ngọc Hà.

Sau khi MV Cả một trời thương nhớ ra mắt, thông tin cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý đang hẹn hò được lan truyền khắp các mặt báo. Một số khán giả cho rằng đây là chiêu thu hút sự chú ý của công chúng mà các sao Việt thường sử dụng khi ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, những cảnh quay thân thiết, tình cảm hay những nụ hôn nồng nhiệt trong MV cũng khiến không ít người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ thực sự của cặp đôi này.

Kim Lý 'hạnh phúc phát ngất' trước lời nhắn gửi đầy tình tứ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5
Những cảnh "khóa môi" nóng bỏng của cặp đôi trong MV khiến công chúng cho rằng cả hai đang yêu nhau - Ảnh: Internet

Thậm chí, hình ảnh hậu trường sau đó cũng được tung ra cho thấy, giọng ca Cả một trời thương nhớ và Kim Lý có những hành động hơn mức thân thiết, những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối... Chưa kể, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn dính cả tin đồn hẹn hò tại Mỹ.

Mặc dù Hà Hồ trước đây khẳng định giữa cô với Kim Lý chỉ là tình bạn trong showbiz, nhưng những hành động và lời nói gần đây của cả hai lại "tố cáo" mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường.

Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh

Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ những hình ảnh về bể bơi do cô quyên góp xây dựng, tặng các em học sinh của trường tiểu học Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh).

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Hồ Ngọc Hà nhớ Kim Lý

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