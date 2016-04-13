"Không thể tin nổi" nhan sắc Hoa hậu Kiều Anh sau 3 lần sinh con

Hậu trường 13/04/2016 16:07

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa hạnh phúc cùng “công chúa nhỏ”. Ở tuổi 39 và đã qua 3 lần sinh nở nhưng Hà Kiều Anh vẫn rất trẻ đẹp.

Mặc dù mới được vài tháng tuổi nhưng Hà Kiều Anh đã đưa con gái đi du lịch khắp nơi. Mới đây, cô cùng gia đình đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn ở bãi biển Vũng Tàu. Trên bãi biển thơ mộng, Hoa hậu Việt Nam 1992 cùng con gái đón hoàng hôn.

Với gương mặt xinh như thiên thần, nụ cười tươi tắn, “công chúa nhỏ” nhà hoa hậu đã đốn tim bao người hâm mộ. Bé được mẹ chăm chút, làm điệu từ những tháng đầu đời. Hà Kiều Anh cho biết, vợ chồng cô rất hạnh phúc khi sinh thêm được một nàng công chúa sau khi đã có hai con trai.

 

Hà Kiều Anh 1

Hà Kiều Anh 2

Hà Kiều Anh 3

Hà Kiều Anh 4

Hà Kiều Anh 5

Hà Kiều Anh 6

Hà Kiều Anh 7

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Kiều Anh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu