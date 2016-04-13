"Không thể tin nổi" nhan sắc Hoa hậu Kiều Anh sau 3 lần sinh con

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa hạnh phúc cùng “công chúa nhỏ”. Ở tuổi 39 và đã qua 3 lần sinh nở nhưng Hà Kiều Anh vẫn rất trẻ đẹp.

Mặc dù mới được vài tháng tuổi nhưng Hà Kiều Anh đã đưa con gái đi du lịch khắp nơi. Mới đây, cô cùng gia đình đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn ở bãi biển Vũng Tàu. Trên bãi biển thơ mộng, Hoa hậu Việt Nam 1992 cùng con gái đón hoàng hôn.

Với gương mặt xinh như thiên thần, nụ cười tươi tắn, “công chúa nhỏ” nhà hoa hậu đã đốn tim bao người hâm mộ. Bé được mẹ chăm chút, làm điệu từ những tháng đầu đời. Hà Kiều Anh cho biết, vợ chồng cô rất hạnh phúc khi sinh thêm được một nàng công chúa sau khi đã có hai con trai.

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