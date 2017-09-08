Không ngờ Trường Giang lại hành động thế này khi ra về trắng tay tại VTV Awards 2017

Hậu trường 08/09/2017 12:05

Không giành được giải thưởng “Nghệ sĩ hài ấn tượng” và ra về trắng tay tại VTV Awards 2017, Trường Giang bất ngờ có hành động lạ gây chú ý dư luận.

Tại lễ trao giải VTV Awards 2017 tối qua (7/9), dù nhận được rất nhiều kỳ vọng từ phía người hâm mộ nhưng Trường Giang vẫn ra về tay trắng khi hạng mục “Nghệ sĩ hài ấn tượng” được trao cho Xuân Bắc.

Ngay sau khi lễ trao giải khép lại, Trường Giang đã có hành động bất ngờ trên trang Facebook cá nhân. Nam danh hài đăng dòng trạng thái có liên quan đến giải thưởng của chương trình.

Trường Giang viết: “Giải thưởng rồi khán giả sẽ quên, điều họ không bao giờ quên là nhân cách và tài năng của một người nghệ sĩ". Dòng trạng thái của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Không ngờ Trường Giang lại hành động thế này khi ra về trắng tay tại VTV Awards 2017 - Ảnh 1
Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho nam danh hài, đồng thời các fan cũng đồng tình với quan điểm của người yêu Nhã Phương - Ảnh: Internet

Không ngờ Trường Giang lại hành động thế này khi ra về trắng tay tại VTV Awards 2017 - Ảnh 2
Trước đó vào năm 2016 Trường Giang đã vượt mặt nhiều đàn anh, vinh dự nhận giải ở hạng mục "Nghệ sĩ hài ấn tượng" - Ảnh: Internet

Không ngờ Trường Giang lại hành động thế này khi ra về trắng tay tại VTV Awards 2017 - Ảnh 3
Trường Giang không đến tham dự lễ trao giải VTV Awards 2016 nên người yêu Nhã Phương lên nhận thay - Ảnh: Internet

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