Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc

Diện mạo mới của Kiều Minh Tuấn khiến cộng đồng mạng nháo nhào vì điển trai như idol Hàn Quốc.
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Kiều Minh Tuấn không còn là cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu thể loại phim điện ảnh. Không chỉ khả năng diễn xuất nổi bật, nam diễn viên cũng gây chú ý không kém bởi màn "lột xác" ngoại hình thời gian qua.
Mới đây, nam diễn viên Kiều Minh Tuấn đã gây ngỡ ngàng cho khán giả khi đăng tải loạt hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân. Theo đó, Kiều Minh Tuấn lột xác với vẻ ngoài điển trai, đậm chất nam tính khi sở hữu gương mặt góc cạnh. Anh được nhiều người hâm mộ nhận xét là có nét giống với các idol Hàn Quốc.
Anh mặc một bộ đồ ton-sur-ton với quần jeans, áo khoác jeans cùng áo trong màu trắng đầy trẻ trung, năng động. Khuôn mặt và kiểu tóc của nam diễn viên cũng được chăm chút cẩn thận tạo nên vẻ ngoài lung linh, visual sáng bừng.
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã cảm thán trước sự thay đổi chóng mặt này của Kiều Minh Tuấn. Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn nam diễn viên vừa mới... phẫu thuật thẩm mỹ hoặc đang xài app chỉnh ảnh.
Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ như Huy Khánh, Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như,... cũng xôn xao trước diện mạo mới của đồng nghiệp, ai nấy đều để lại những bình luận hài hước trước tạo hình mới mẻ này của Kiều Minh Tuấn.
Trong thời gian qua, cuộc sống Kiều Minh Tuấn cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Có thể thấy, "nam thần điện ảnh" dành hầu hết thời gian để làm việc, anh nhận được sự yêu thích của khán giả ở 2 ngày 1 đêm.
Vào tháng 10/2022, Kiều Minh Tuấn xuất hiện ở đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi tại với vai trò MC. Tuy nhiên, nam diễn viên khiến người hâm mộ hoang mang vì để tóc dài, da đen nhẻm và trông gầy gò hơn hẳn trước kia. Nói về lý do vẻ ngoài khác lạ, Kiều Minh Tuấn cho biết đây là tạo hình mới trong phim.