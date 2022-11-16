Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc

Hậu trường 16/11/2022 09:01

Diện mạo mới của Kiều Minh Tuấn khiến cộng đồng mạng nháo nhào vì điển trai như idol Hàn Quốc.

Kiều Minh Tuấn không còn là cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu thể loại phim điện ảnh. Không chỉ khả năng diễn xuất nổi bật, nam diễn viên cũng gây chú ý không kém bởi màn "lột xác" ngoại hình thời gian qua.

Mới đây, nam diễn viên Kiều Minh Tuấn đã gây ngỡ ngàng cho khán giả khi đăng tải loạt hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân. Theo đó, Kiều Minh Tuấn lột xác với vẻ ngoài điển trai, đậm chất nam tính khi sở hữu gương mặt góc cạnh. Anh được nhiều người hâm mộ nhận xét là có nét giống với các idol Hàn Quốc.

Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc - Ảnh 1
Ngoại hình mới toanh của nam diễn viên khiến nhiều người trầm trồ.

Anh mặc một bộ đồ ton-sur-ton với quần jeans, áo khoác jeans cùng áo trong màu trắng đầy trẻ trung, năng động. Khuôn mặt và kiểu tóc của nam diễn viên cũng được chăm chút cẩn thận tạo nên vẻ ngoài lung linh, visual sáng bừng.

Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc - Ảnh 2
Hội chị em "thả tim" rần rần trước hình ảnh mới của Kiều Minh Tuấn.

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã cảm thán trước sự thay đổi chóng mặt này của Kiều Minh Tuấn. Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn nam diễn viên vừa mới... phẫu thuật thẩm mỹ hoặc đang xài app chỉnh ảnh. 

Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc - Ảnh 3
Nhiều fan so sánh nam diễn viên với những nam thần Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ như Huy Khánh, Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như,... cũng xôn xao trước diện mạo mới của đồng nghiệp, ai nấy đều để lại những bình luận hài hước trước tạo hình mới mẻ này của Kiều Minh Tuấn.

Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc - Ảnh 4
Nghệ sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự lột xác của Kiều Minh Tuấn.

Trong thời gian qua, cuộc sống Kiều Minh Tuấn cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Có thể thấy, "nam thần điện ảnh" dành hầu hết thời gian để làm việc, anh nhận được sự yêu thích của khán giả ở 2 ngày 1 đêm

Vào tháng 10/2022, Kiều Minh Tuấn xuất hiện ở đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi tại với vai trò MC. Tuy nhiên, nam diễn viên khiến người hâm mộ hoang mang vì để tóc dài, da đen nhẻm và trông gầy gò hơn hẳn trước kia. Nói về lý do vẻ ngoài khác lạ, Kiều Minh Tuấn cho biết đây là tạo hình mới trong phim. 

Không còn râu tóc lồm xồm như 'ông chú', Kiều Minh Tuấn nay khoe visual đỉnh cao như nam thần Hàn Quốc - Ảnh 5
Vẻ ngoài gây hoang mang của Kiều Minh Tuấn khi xuất hiện ở đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi.
Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng giữ nguyên hình xăm về tình trẻ, U60 ngày càng hở bạo

Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng giữ nguyên hình xăm về tình trẻ, U60 ngày càng hở bạo

Cát Phượng "lột xác" với hình ảnh lả lơi sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, khẳng định không có bất kỳ lý do nào làm cô lui về sau sân khấu.

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