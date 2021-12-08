Theo NS Tấn Beo, anh chỉ nhận cát-sê khi làm nghệ thuật. Còn những công việc khác, anh chỉ làm để giúp đỡ anh em.

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên Youtube bất ngờ chia sẻ hình ảnh Nghệ sĩ Tấn Beo phụ việc tại một quán vịt quay. Được biết, do thời gian qua tình hình dịch bệnh, không có show đi diễn, nam nghệ sĩ đã đến quán vịt quay của người em để phụ việc, ủng hộ.

"Công việc hiện tại của tôi là đem vịt ra cho khách, tiếp khách, cũng được một thời gian rồi. Tôi ăn vịt nhiều quá giờ phát ngán. Cách đây một thời gian, tôi đi bán nhang nhưng cũng thôi vì không bán được, chùa đóng cửa hết, chẳng ai mua. Được cái, từ lúc tôi vào bán vịt hộ thì khán giả cũng biết rồi tới ủng hộ nhiều. Tôi vừa bán vừa làm quảng cáo, PR hộ quán vịt cho đứa em" - Tấn Beo nói trong đoạn video.

Tấn Beo phụ việc tại quán vịt quay - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh, anh cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm rằng anh không nhận tiền từ công việc này. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi chỉ nhận cát-sê khi làm nghề, làm nghệ thuật thôi, chứ mấy công việc chân tay, ngoài lề này tôi chủ yếu đến giúp. Tôi coi nghề bán vịt này như một nghề tay trái thôi, mỗi ngày được giao lưu, trò chuyện với khán giả là vui rồi.

Tôi đi bán vịt vì không muốn làm phiền ai, cũng không muốn làm ai buồn. Khán giả từ xưa đến nay không ai buồn phiền hay trách móc tôi điều gì. Tôi phải giữ mãi điều đó. Tôi hứa sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Mỗi khi tham gia bất cứ chương trình, phim ảnh gì tôi cũng phải làm tử tế. Vì cái đó nên khán giả mới thương tôi".

Anh cho biết bán vịt quay chỉ giúp người em, không nhận cat-xê - Ảnh: Cắt từ clip

Tấn Beo được biết đến là một nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài, diễn viên kịch nói và diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ khi còn khá nhỏ, nhưng Tấn Beo lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-co-show-dien-do-dich-benh-ns-tan-beo-tam-cat-nghe-di-phu-viec-tai-quan-vit-quay-440438.html