Không cần V-line, những sao Việt 8x này vẫn là chuẩn mực sắc đẹp không thể chối cãi

Hậu trường 10/10/2017 10:00

Không đi theo xu hướng mặt V-line nhưng những mỹ nhân Việt 8x nổi tiếng dưới đây vẫn luôn là chuẩn mực sắc đẹp khi sở hữu khuôn mặt tròn và sắc nét.

Trào lưu mặt V-line đã và đang trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp mà nhiều chị em hướng tới. Tuy nhiên, thay vì chạy theo nét đẹp xu hướng đó, trong showbiz Việt cũng không thiếu nhiều người đẹp có khuôn mặt tròn trịa, xinh đẹp được công chúng yêu thích.

Tăng Thanh Hà

Là “Ngọc nữ” của màn ảnh Việt, từ lâu Tăng Thanh Hà đã trở thành biểu tượng sắc đẹp hiếm có của làng giải trí. Cô luôn thu hút sự chú ý của người đối diện với một vẻ đẹp “băng thanh ngọc khiết” cùng nụ cười tỏa sáng.

Tăng Thanh Hà
Hà Tăng được xem là nét đẹp hiếm có của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà sở hữu một gương mặt trái xoan, từng đường nét đều vô cùng thanh tú, đặc biệt điểm nhấn chính là đôi mắt to tròn và cặp lông mày sắc nét. 

Tăng Thanh Hà
Nhan sắc thuở mới vào nghề của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Từ một cô gái xinh đẹp, trong sáng giờ đây Hà Tăng đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc “vạn người mê”. 

Tăng Thanh Hà
Vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người của "Ngọc nữ" - Ảnh: Internet

Mặc dù sau khi kết hôn với Louis Nguyễn vào năm 2012, cô rút lui khỏi showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện Tăng Thanh Hà đều gây chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng sang trọng và xinh đẹp của mình.

Tăng Thanh Hà
Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô và chồng đại gia đang phát triển sự nghiệp kinh doanh. Mặc dù đã là bà mẹ 2 con nhưng Tăng Thanh Hà vẫn duy trì được nhan sắc xinh đẹp như thuở mới vào nghề.

Vân Trang

Vân Trang
Nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt sở hữu vẻ đẹp phúc hậu - Ảnh : Internet

Vân Trang – nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng được khán giả Việt nhớ tới với khuôn mặt tròn phúc hậu. Không phải là gương mặt xu hướng V-line nhưng với nhan sắc kiều diễm cô vẫn khiến nhiều người mê mẩn.

Vân Trang
Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Vân Trang - Ảnh: Internet

Gương mặt hiền hòa, bầu bĩnh của Vân Trang dễ chiếm được nhiều cảm tình của người đối diện. Nhan sắc tự nhiên của cô được coi là một trong những nét đẹp điển hình của người phụ nữ Việt Nam.

Vân Trang
Gương mặt tròn phúc hậu chính là ưu điểm khiến khán giả nhớ đến Vân Trang nhiều hơn - Ảnh: Internet

Thanh Hằng

Là một trong những cái tên đình đám và giàu sức ảnh hưởng của Vbiz, Thanh Hằng luôn luôn tự tin với khuôn mặt tròn nhưng vô cùng sắc nét của mình. Có thể nói, chính gương mặt tròn và có phần hơi to cùng đôi má lúm đã làm nên điểm khác biệt “có một không hai” của người đẹp.

Thanh Hằng
Thanh Hằng có gương mặt tròn, có phần góc cạnh - Ảnh: Internet

Thanh Hằng
Góc nhìn tổng thể khuôn mặt của người đẹp khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Dù không phải gương mặt xu hướng V-line hiện nay nhưng nét đẹp cá tính, mạnh mẽ của siêu mẫu Thanh Hằng lại là chuẩn mực sắc đẹp nhiều người theo đuổi.

Thanh Hằng
Thần thái sang trọng của Thanh Hằng - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt “vàng”, kiều nữ Thanh Hằng còn sở hữu thân hình xuất sắc với đôi chân dài hiếm có của làng giải trí Việt.

Diễm Hương

Luôn xuất hiện trên nhiều bảng đánh giá sắc đẹp, hoa hậu Diễm Hương chính là một trong những mỹ nhân có nhan sắc độc đáo và nhiều người ao ước nhất. Điểm nhấn quan trọng chính là khuôn mặt tròn cùng đôi má lúm và đôi mắt sâu biết nói của cô.

Diễm Hương
Hình ảnh xinh đẹp của hoa hậu Diễm Hương trong bộ váy cưới - Ảnh: Internet

Gương mặt sắc nét, tròn trĩnh chính là ưu điểm giúp cô chiếm được được cảm tình của công chúng. Mặc dù vướng vào không ít tranh cãi về việc dao kéo nhưng người đẹp vẫn luôn khẳng định nét đẹp của mình là tự nhiên.

Diễm Hương
Đôi mắt biết nói của người đẹp gây ấn tượng sâu sắc đến người đối diện - Ảnh: Internet

Kết hợp với những bộ cánh sang trọng, nhan sắc mặn mà giúp Diễm Hương toát nên một vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy. Mặt tròn nhưng đường nét khuôn mặt hài hòa, những mỹ nhân Việt 8x này đều trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp không thể chối cãi.

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