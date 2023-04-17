Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50

Hậu trường 17/04/2023 14:30

Mới đây, bà xã Shark Bình đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc trải nghiệm chuyến đi 4 ngày 3 đêm ở hang Sơn Đoòng. Nữ doanh nhân khiến nhiều dân tình 'đứng ngồi không yên' khi khoe đường cong quyến rũ tuổi tứ tuần.

Sau lùm xùm chuyện tình cảm giữa Shark Bình cùng diễn viên Phương Oanh, người ta chú ý nhiều hơn đến nữ doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình. Bên cạnh sự nghiệp nhiều thành tựu lớn, nữ doanh nhân còn được phần lớn dân mạng yêu mến bởi phong thái tự tin và vẻ ngoài xinh đẹp.

Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 1
Sau lùm xùm chuyện tình cảm giữa Shark Bình cùng diễn viên Phương Oanh, người ta chú ý nhiều hơn đến nữ doanh nhân Đào Lan Hương - Ảnh: Internet

Ngày 15/4 vừa qua, nữ doanh nhân vừa đăng tải những khoảnh khắc trải nghiệm hang Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt, ai cũng phải cảm thán trước hình ảnh khoe trọn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' của bà xã Shark Bình dù đã U50.

Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 2
Nữ doanh nhân vừa đăng tải những khoảnh khắc trải nghiệm hang Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái nữ doanh nhân đăng tải trên trang Facebook cá nhân: "Hương vừa có 4 ngày 3 đêm ở Sơn Đoòng, ra khỏi rừng thì việc đầu tiên là kiểm tra lại Facebook để post điều gì đó cho bạn bè yên tâm. Tài khoản của Hương đã bị ngắt kết nối gần 1 tháng với rất nhiều lời hỏi thăm. Hương ổn, thậm chí là rất ổn và rất nhiều tin vui, thú vị dồn dập đến chính vào thời gian này, cho cả doanh nghiệp và bản thân. Cảm ơn tình cảm của mọi người lắm."

Kèm dòng trạng thái là những loạt ảnh khoe khéo vóc dáng xinh đẹp. Những bức ảnh tuy chụp trong hang tối và bị ngược sáng nhưng có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng cực kỳ quyến rũ của doanh nhân Đào Lan Hương. Bộ đồ thể thao ôm trọn cô thể càng giúp vợ Shark Bình phô ra vóc dáng khỏe khoắn cùng với những đường cong quyến rũ.

Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 3
Kèm dòng trạng thái là những loạt ảnh khoe khéo vóc dáng xinh đẹp - Ảnh: FNBV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 4
Bức ảnh tuy chụp trong hang tối nhưng có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng cực kỳ quyến rũ của vợ Shark Bình - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 5
Bộ đồ thể thao ôm trọn cô thể càng giúp vợ Shark Bình phô ra vóc dáng khỏe khoắn cùng với những đường cong quyến rũ - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 6
Hình ảnh khác của chuyến đi - Ảnh: FBNV

Mặc dù thời gian vừa qua vẫn có nhiều ồn ào xoay quanh cuộc sống cá nhân của cô và chồng, Đào Lan Hương vẫn mặc kệ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân thường xuyên cập nhật những hoạt động đời thường. Cô thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch. Hiện tại, bà mẹ 2 con vẫn tập trung cho sự nghiệp, ngoài ra, cô còn dành thời gian chăm sóc con và hoàn thiện bản thân hơn.

Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 7
Nhan sắc nữ doanh nhân ở độ tuổi U50 - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 8
Cô thường xuyên dành thời gian cho 2 con của mình - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 9
Cô thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 10
Cô thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch - Ảnh: FBNV
Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 11
Cô thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, rất đông cộng đồng mạng để lại bình luận ngưỡng mộ và dành không ít lời khen 'có cánh' trước vóc dáng chuẩn chỉnh của nữ doanh nhân Lan Hương dù đã ngoài 40 tuổi. Nhiều người còn bày tỏ mong muốn xin bí quyết để có được thân hình khỏa khắn, nuột nà và khí chất ngời ngời của cô.

Không cần diện đồ cắt xẻ táo bạo, vợ Shark Bình vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì vóc dáng 'nuột nà' ở tuổi U50 - Ảnh 12
Không ít lời khen dành cho nữ doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Từ khóa:   hậu trường Shark Bình vợ Shark Bình

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