Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp

Diện trang phục gợi cảm ăn mừng sinh nhật, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng một phen hốt hoảng với nhan sắc hiện tại của mình.
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Cách đây ít giờ, Maria Đinh Phương Ánh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Được biết, đây là những khoảnh khắc được chân dài này ghi lại trong ngày sinh nhật của cô.
Cô chia sẻ: “Con nít sống lâu năm nay đã chính thức bước sang 3... Cảm ơn mấy tình yêu đã cho Ánh 1 đêm bất ngờ đến hú hồn và cả những lời chúc thân thương của toàn thể bạn bè qua Facebook nữa, yêu hết tất cả".
Sánh bước bên bạn trai ngoại quốc, Đinh Phương Ánh khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng 1 đẫy đà khi diện chiếc đầm ánh kim khoét sâu ngực. Với những hình ảnh này, Đinh Phương Ánh lại tiếp tục gây tranh cãi. Bên cạnh một số lời khen thì không ít ý kiến chê bai rằng chân dài này đã lạm dụng “dao kéo” quá đà khiến thân hình cứng đơ và gương mặt như búp bê sống.