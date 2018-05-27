Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp

Hậu trường 27/05/2018 13:03

Diện trang phục gợi cảm ăn mừng sinh nhật, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng một phen hốt hoảng với nhan sắc hiện tại của mình.

Cách đây ít giờ, Maria Đinh Phương Ánh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Được biết, đây là những khoảnh khắc được chân dài này ghi lại trong ngày sinh nhật của cô.

Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp - Ảnh 1
Diện đầm ánh kim nổi bật, Maria Đinh Phương Ánh khoe thân hình 'dao kéo' vô cùng nóng bỏng trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: “Con nít sống lâu năm nay đã chính thức bước sang 3... Cảm ơn mấy tình yêu đã cho Ánh 1 đêm bất ngờ đến hú hồn và cả những lời chúc thân thương của toàn thể bạn bè qua Facebook nữa, yêu hết tất cả".

Sánh bước bên bạn trai ngoại quốc, Đinh Phương Ánh khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng 1 đẫy đà khi diện chiếc đầm ánh kim khoét sâu ngực. Với những hình ảnh này, Đinh Phương Ánh lại tiếp tục gây tranh cãi. Bên cạnh một số lời khen thì không ít ý kiến chê bai rằng chân dài này đã lạm dụng “dao kéo” quá đà khiến thân hình cứng đơ và gương mặt như búp bê sống.

Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp - Ảnh 2
Chân dài khoe khoảnh khắc vui vẻ bên bạn trai Tây - Ảnh: FBNV
Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp - Ảnh 3
Tuy nhiên, với gương mặt cứng đờ, Đinh Phương Ánh bị dân mạng chê bai - Ảnh: FBNV
Khoe thân hình ‘dao kéo’, Maria Đinh Phương Ánh khiến dân mạng thót tim vì gương mặt như tượng sáp - Ảnh 4
Nhiều người còn cho rằng nhìn Đinh Phương Ánh như tượng sáp hay búp bê sống - Ảnh: FBNV

 

'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ

'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ

Chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc, Maria Đinh Phương Ánh khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc khác lạ không khác gì tượng sáp.

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