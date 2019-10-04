Khoe nhà tiền tỷ, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ chuyện phong thủy giúp thay đổi vận hạn

Sau những năm tích cực hoạt động nghệ thuật, ông cũng sở hữu cho mình nhiều tài sản có giá trị. Trong đó phải kể đến căn biệt thự nằm biệt lập ở khu dân cư Đại Phúc với tổng diện tích là 289m2.

Là gương mặt gạo cội trong làng cải lương Việt Nam, NSƯT Kim Tử Long được khán giả yêu mến qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như: Y Ban và nàng tiên, Người đẹp bến Tiền Châu, Nàng tiên Mẫu Đơn, Phụng Nghi Đình...

Căn biệt thự của nghệ sĩ Kim Tử Long được thiết kế theo phong cách sang trọng và hiện đại. Đặc biệt, mỗi vật dụng trong gia đình đều được nam nghệ sĩ lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với sở thích của từng thành viên. Phòng khách và phòng bếp có tông màu chủ đạo là trắng và đen với không gian vô cùng thoáng đãng.

Phòng bếp rộng rãi, hiện đại - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Kim Tử Long dành 1 góc trong phòng khách để trưng bày những giải thưởng và kỷ niệm chương của mình - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên tờ Công lý & Xã hội, NSƯT Kim Tử Long cho biết ban đầu anh không mấy để tâm đến vấn đề phong thủy. Tuy nhiên, sau 2 lần vô tình sửa tường và cửa khiến vận hạn thay đổi, nam nghệ sĩ đã thực sự tin vào phong thủy.

Nam nghệ sĩ kể rằng, thời gian đầu ở phòng khách ông có treo một bức phù điêu hình trái chuối. Tuy nhiên, nhiều người khuyên ông nên bỏ bức phù điêu này đi vì “chuối là chúi nhủi, làm gì cũng không tốt”. Khoảng thời gian đó, ông cũng gặp nhiều chuyện không may.

Trong một lần tình cờ đập tường để trang trí Noel, nghệ sĩ Kim Tử Long phải bỏ bức phù điêu đi thì bỗng nhiên mọi thứ trở nên thuận lợi, gameshow đến tấp nập và chương trình nào ông làm cũng thắng lợi.

Nam nghệ sĩ giờ đây rất tin vào phong thủy - Ảnh: Internet

Lần thứ hai là khi ông cho dời cánh cửa ở nhà hàng của mình. Ban đầu, việc kinh doanh nhà hàng không mấy suôn sẻ, doanh thu không cao, thậm chí còn lỗ. Nhiều người mách ông nên dời cửa nhà hàng vì cánh cửa đối diện với cống nước dễ khiến tiền tài tiêu tan.

Sau đó một thời gian, ông phải phá tường, dời cửa để làm tiệc cho khách thì bỗng nhiên mọi thứ đổi khác. Khách đến nhà hàng dần tấp nập và lợi nhuận ngày càng khả quan.

Chứng kiến “điều kỳ diệu” của phong thủy, nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng: “Không tin không được”.