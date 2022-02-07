Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy

Hậu trường 07/02/2022 22:18

Là tín đồ hở bạo, thế nhưng mới đây nàng hậu này lại khiến fan hâm mộ sốt rần rần vì body quá đã: Vòng 1 ngồn ngộn, vòng eo con kiến nhìn đến mê mẩn.

Mùng 7 Âm lịch chính thức khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết Nhâm Dần được nghỉ ngơi xả láng, ăn uống thả phanh khi mọi người bắt đầu đổ xô đi làm. Trong khi nhiều mỹ nhân ca thán vì tăng cân vù vù sau Tết, thì Hoa hậu Tường Linh vẫn không làm người hâm mộ thất vọng khi cho ra lò bộ ảnh khiến nhiều người “xịt máu mũi”.

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 1
Tường Linh diện bikini thả dáng bốc lửa sau kỳ nghỉ Tết khiến fan rần rần

Không hổ danh là nàng hậu chăm hở bạo, chăm khoe body nuột nà, mới đây Tường Linh vừa đánh tan cái lạnh Hà Nội khi tung loạt ảnh diện bikini nhỏ xíu, phô diễn vóc dáng cơ thể hừng hực khiến bao người ghen tị. Đôi chân dài miên man, cực phẩm của cô nàng đã là gì so với vòng 1 căng đầy ngồn ngộn đến nghẹt thở. Hơn nữa vòng eo con kiến 58 cm của Tường Linh mới là điểm chiếm trọn spotlight vì lộ rõ cơ bụng số 11 săn chắc, không chút mỡ thừa.

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 2

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 3

Vòng 1 căng tràn ngồn ngộn cùng cơ bụng số 11 săn chắc của nàng hậu Tường Linh khiến netizen "xịt máu mũi"

Thả dáng khoe body bốc lửa trong dịp đầu xuân năm mới, Hoa hậu Tường Linh còn gây ấn tượng với làn da nâu bóng mượt, khỏe khoắn, trông cô nàng quyến rũ hơn hẳn. Thần thái sang chảnh ngút trời cũng khiến cô đánh tan được cái lạnh se se của mùa xuân đất Bắc.

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 4
Cái se lạnh đầu xuân cũng không làm dịu được vẻ bốc lửa, nóng bỏng của Tường Linh

Sở hữu vóc dáng quá đỗi hoàn hảo, Tường Linh luôn biết cách làm nổi bật sắc vóc của mình, nàng hậu luôn chọn những bộ bikini 2 mảnh để phô diễn vòng eo cùng đường cong hút mắt. Không chỉ vậy, trong những trang phục thường ngày, Tường Linh cũng tranh thủ diện những bộ đồ ôm sát sexy hay áo croptop để lộ vòng 2 quyến rũ.

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 5

Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy - Ảnh 6

Không chỉ chăm diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Tường Linh cũng triệt để khoe body trong những trang phục đời thường

 

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc

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