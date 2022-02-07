Khoe ngực căng tràn hậu nghỉ Tết, mỹ nhân Vbiz này khiến netizen 'nóng mắt' vì quá sexy

Mùng 7 Âm lịch chính thức khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết Nhâm Dần được nghỉ ngơi xả láng, ăn uống thả phanh khi mọi người bắt đầu đổ xô đi làm. Trong khi nhiều mỹ nhân ca thán vì tăng cân vù vù sau Tết, thì Hoa hậu Tường Linh vẫn không làm người hâm mộ thất vọng khi cho ra lò bộ ảnh khiến nhiều người “xịt máu mũi”.

Tường Linh diện bikini thả dáng bốc lửa sau kỳ nghỉ Tết khiến fan rần rần

Không hổ danh là nàng hậu chăm hở bạo, chăm khoe body nuột nà, mới đây Tường Linh vừa đánh tan cái lạnh Hà Nội khi tung loạt ảnh diện bikini nhỏ xíu, phô diễn vóc dáng cơ thể hừng hực khiến bao người ghen tị. Đôi chân dài miên man, cực phẩm của cô nàng đã là gì so với vòng 1 căng đầy ngồn ngộn đến nghẹt thở. Hơn nữa vòng eo con kiến 58 cm của Tường Linh mới là điểm chiếm trọn spotlight vì lộ rõ cơ bụng số 11 săn chắc, không chút mỡ thừa.