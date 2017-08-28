Khoe đậu đại học, em gái Trấn Thành gây choáng cộng đồng mạng khi nhìn mức học phí cao ngất ngưởng

Trên trang cá nhân, Huỳnh Ân - em gái nam MC Trấn Thành vừa khoe đậu đại học. Điều đáng nói là bản liệt kê học phí ở ngôi trường mà cô em gái của nam diễn viên hài thi đậu vào lại ở mức cao... ngất ngưởng khiến cho cư dân mạng không khỏi choáng.

Trấn Thành là một trong những danh hài, người dẫn chương trình được yêu thích nhất hiện nay. Anh có hai cô em gái là Huỳnh Mi hiện đã tốt nghiệp đại học và Huỳnh Ân, con út của gia đình vừa tốt nghiệp cấp 3.

Mới đây, em gái út Trấn Thành, Huỳnh Ân, đã check-in tại Đại học RMIT. Đây được xem là địa điểm khá nổi tiếng bởi nhiều nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt như Mai Phương Thúy, Tăng Thanh Hà, Chi Pu, Harry Lu… đều đã chọn ngôi trường này để làm nơi trau dồi kiến thức cho mình.

Đặc biệt, Huỳnh Ân khiến dân mạng choáng hơn nữa khi phi lộ mức học phí “trên trời” của ngôi trường sang chảnh bật nhất này. Theo số liệu của trường, riêng mức học phí toàn chương trình đã ngót nghét tiền tỷ, chưa tính đến các khoản phí khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-dau-dai-hoc-em-gai-tran-thanh-gay-choang-cong-dong-mang-khi-nhin-muc-hoc-phi-cao-ngat-nguong-229748.html