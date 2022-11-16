Khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú

Hậu trường 16/11/2022 09:22

Khoảnh khắc cậu út Leon tạo dáng trên thảm đỏ cực kỳ nghiêm túc, chững chạc khiến nhiều người thích thú. Chính vì thế, dân tình đã nhanh chóng so kè được khoảnh khắc giống nhau của hai ba con Kim Lý.

Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý là 2 nhóc tỳ Vbiz hot trên mạng xã hội hiện nay. Dù chỉ mới chỉ 2 tuổi đã sở hữu vài trăm ngàn người theo dõi trên Instagram, thậm chí nhiều bài đăng còn có lượt tương tác vượt trội cả mẹ Hồ Ngọc Hà.

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 1
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, khoảnh khắc cậu út Leon tạo dáng trên thảm đỏ cực kỳ nghiêm túc, chững chạc khiến nhiều người thích thú. Chính vì thế, dân tình đã nhanh chóng so kè được khoảnh khắc giống nhau của hai ba con Kim Lý. Nhiều cư dân mạng cho rằng Leon được xem như “Kim Lý mini” khi xuất hiện đầy tự tin cùng cách tạo dáng đa dạng như ba mình.

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 2

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 3
Leon tạo dáng trên thảm đỏ được khen y bản sao Kim Lý - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng trong tương lai Leon sẽ là người mẫu giống như ba mình. Không chỉ biểu cảm lúc đi sự kiện, trong cuộc sống thường ngày cả hai gây chú ý về ngoại hình giống nhau.

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 4
 Lisa thừa hưởng nhiều đường nét trên gương mặt mẹ còn Leon chính là bản sao của ba Kim Lý - Ảnh: Internet

Từ khi công khai hình ảnh của cặp sinh đôi, nhiều người đã sớm nhận xét Lisa thừa hưởng nhiều đường nét trên gương mặt mẹ Hà Hồ, còn Leon chính là bản sao của ba Kim Lý. Hồ Ngọc Hà đã từng hé lộ hình ảnh thời bé của Kim Lý khiến dân tình lầm tưởng là cậu út Leon.

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 5Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 6

Khoảnh khắc như 'khuôn đúc ra' của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú - Ảnh 7
Khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu quý tử - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Kim Lý lúc nhỏ trông vô cùng bụ bẫm, khuôn miệng và nụ cười tít mắt "không thấy mặt trời" cũng được nhận xét y đúc Leon hiện tại. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng không giấu được sự hào hứng trước khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu quý tử.

 

Hồ Ngọc Hà ngọt ngào mừng sinh nhật ông xã Kim Lý nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cặp song sinh Leon-Lisa bởi hành động này

Hồ Ngọc Hà ngọt ngào mừng sinh nhật ông xã Kim Lý nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cặp song sinh Leon-Lisa bởi hành động này

Hồ Ngọc Hà đã bí mật chúc mừng sinh nhật Kim Lý trong đêm nhạc tại Đà Lạt nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cặp sinh đôi Leon-Lisa bởi hành động này.

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