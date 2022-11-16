Khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú

Khoảnh khắc cậu út Leon tạo dáng trên thảm đỏ cực kỳ nghiêm túc, chững chạc khiến nhiều người thích thú. Chính vì thế, dân tình đã nhanh chóng so kè được khoảnh khắc giống nhau của hai ba con Kim Lý.
- Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý
- Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây?
Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý là 2 nhóc tỳ Vbiz hot trên mạng xã hội hiện nay. Dù chỉ mới chỉ 2 tuổi đã sở hữu vài trăm ngàn người theo dõi trên Instagram, thậm chí nhiều bài đăng còn có lượt tương tác vượt trội cả mẹ Hồ Ngọc Hà.
Mới đây, khoảnh khắc cậu út Leon tạo dáng trên thảm đỏ cực kỳ nghiêm túc, chững chạc khiến nhiều người thích thú. Chính vì thế, dân tình đã nhanh chóng so kè được khoảnh khắc giống nhau của hai ba con Kim Lý. Nhiều cư dân mạng cho rằng Leon được xem như “Kim Lý mini” khi xuất hiện đầy tự tin cùng cách tạo dáng đa dạng như ba mình.
Nhiều người cho rằng trong tương lai Leon sẽ là người mẫu giống như ba mình. Không chỉ biểu cảm lúc đi sự kiện, trong cuộc sống thường ngày cả hai gây chú ý về ngoại hình giống nhau.
Từ khi công khai hình ảnh của cặp sinh đôi, nhiều người đã sớm nhận xét Lisa thừa hưởng nhiều đường nét trên gương mặt mẹ Hà Hồ, còn Leon chính là bản sao của ba Kim Lý. Hồ Ngọc Hà đã từng hé lộ hình ảnh thời bé của Kim Lý khiến dân tình lầm tưởng là cậu út Leon.
Nhiều người cho rằng Kim Lý lúc nhỏ trông vô cùng bụ bẫm, khuôn miệng và nụ cười tít mắt "không thấy mặt trời" cũng được nhận xét y đúc Leon hiện tại. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng không giấu được sự hào hứng trước khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu quý tử.