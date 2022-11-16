Khoảnh khắc như "khuôn đúc ra" của Kim Lý và cậu út Leon trên thảm đỏ khiến dân tình không khỏi thích thú

Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý là 2 nhóc tỳ Vbiz hot trên mạng xã hội hiện nay. Dù chỉ mới chỉ 2 tuổi đã sở hữu vài trăm ngàn người theo dõi trên Instagram, thậm chí nhiều bài đăng còn có lượt tương tác vượt trội cả mẹ Hồ Ngọc Hà.

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, khoảnh khắc cậu út Leon tạo dáng trên thảm đỏ cực kỳ nghiêm túc, chững chạc khiến nhiều người thích thú. Chính vì thế, dân tình đã nhanh chóng so kè được khoảnh khắc giống nhau của hai ba con Kim Lý. Nhiều cư dân mạng cho rằng Leon được xem như “Kim Lý mini” khi xuất hiện đầy tự tin cùng cách tạo dáng đa dạng như ba mình.