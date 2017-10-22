Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt

Làng giải trí Việt có rất nhiều mỹ nhân sở hữu ngoại hình nóng bỏng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhan sắc nổi bật đã mang lại cho các mỹ nhân Việt những thành công nhất định trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, có một số người đẹp như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Elly Trần... không chỉ ngoại hình đẹp mà còn có vòng một hút mắt người đối diện.