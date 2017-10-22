Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt

Hậu trường 22/10/2017 13:50

Ngọc Trinh, Elly Trần, Angela Phương Trinh… sở hữu vòng một ‘khủng’ khiến không ít người ngưỡng mộ ao ước.

Làng giải trí Việt có rất nhiều mỹ nhân sở hữu ngoại hình nóng bỏng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhan sắc nổi bật đã mang lại cho các mỹ nhân Việt những thành công nhất định trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, có một số người đẹp như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Elly Trần... không chỉ ngoại hình đẹp mà còn có vòng một hút mắt người đối diện.

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 1
Body nóng bỏng của Elly Trần luôn khiến người khác nhìn thấy phải ghen tị - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 2
Biết được lợi thế của cơ thể, không ít lần người đẹp lựa chọn những bộ trang phục gợi cảm để khoe vòng một khủng - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 3
Nhìn những bức ảnh này, không nói ai có thể nghĩ cô đã là mẹ của hai nhóc tỳ xinh xắn - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 4
Ngoài đóng phim, Angela Phương Trinh sớm được mọi người biết đến là một trong những mỹ nhân có vóc dáng chuẩn với vòng một căng đầy - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 5
'Bà mẹ nhí’  là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng một gợi cảm - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 6
Không ít lần, Angela Phương Trinh 'đốt mắt' người xem khi diện những bộ đồ khoe gần trọn bộ ngực căng đầy - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 7

Trong khi đó, nữ diễn viên ‘Vòng eo 56’ luôn trở thành tâm điểm của mọi ống kính ở mỗi nơi xuất hiện bởi ngoại hình trong sáng, thơ ngây nhưng vóc dáng lại vô cùng sexy.

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 8

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 9
Đây chính là lý do vì sao mà người hâm mộ đặt cho cô biệt danh ‘nữ hoàng nội y’ - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 10

Nữ huấn luyện viên The Face, Minh Tú không chỉ nổi tiếng bởi khuôn mặt lai Tây, nét đẹp sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn mà còn được biết đến bởi thân hình vô cùng chuẩn.

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 11
Vòng một hờ hững khiến cho bao người ước ao, thầm ghen tị - Ảnh Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 12
Đã từ lâu người hâm mộ biết vòng 1 khủng vốn là ưu điểm về cơ thể của Thủy Top - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 13
Tận dụng lợi thế vòng 1, người đẹp thường có những shot hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 14
Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng bà mẹ một con Trương Quỳnh Anh vẫn "tranh thủ" mọi lúc, mọi nơi để khoe vòng 1 của mình - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 15

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 16
Bà xã Tim hết mực ưu ái cho các thiết kế cổ sâu trễ nải, đặc biệt là những mẫu áo, đầm 2 dây, giúp cô khai thác tối đa lợi thế vòng 1 - Ảnh: Internet

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 17

Mới đây, ‘hoa hậu hài’ Thu Trang chia sẻ hình ảnh mặc bikini lên trang cá nhân. Mặc dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có thể thấy nữ diễn viên có vòng một khá đẹp.

Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt - Ảnh 18
Cô diện bikini khoe vòng 1 gợi cảm khiến mọi người phải 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   mỹ nhân Việt Sao Việt ngực khủng Elly Trần Angela Phương Trinh

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