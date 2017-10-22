Khe ngực hút mắt người đối diện của mỹ nhân Việt

Ngọc Trinh, Elly Trần, Angela Phương Trinh… sở hữu vòng một ‘khủng’ khiến không ít người ngưỡng mộ ao ước.
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Làng giải trí Việt có rất nhiều mỹ nhân sở hữu ngoại hình nóng bỏng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhan sắc nổi bật đã mang lại cho các mỹ nhân Việt những thành công nhất định trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, có một số người đẹp như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Elly Trần... không chỉ ngoại hình đẹp mà còn có vòng một hút mắt người đối diện.
Trong khi đó, nữ diễn viên ‘Vòng eo 56’ luôn trở thành tâm điểm của mọi ống kính ở mỗi nơi xuất hiện bởi ngoại hình trong sáng, thơ ngây nhưng vóc dáng lại vô cùng sexy.
Nữ huấn luyện viên The Face, Minh Tú không chỉ nổi tiếng bởi khuôn mặt lai Tây, nét đẹp sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn mà còn được biết đến bởi thân hình vô cùng chuẩn.
Mới đây, ‘hoa hậu hài’ Thu Trang chia sẻ hình ảnh mặc bikini lên trang cá nhân. Mặc dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có thể thấy nữ diễn viên có vòng một khá đẹp.