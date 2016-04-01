Khánh Thi - Phan Hiển chia tay? - Bí mật đã được bật mí

Hậu trường 01/04/2016 10:36

Khánh Thi đã có chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện cô và Phan Hiển đã 'đường ai nấy đi' sau bao sóng gió.

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của Vbiz bởi trải qua nhiều sóng gió, hai người đã hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên gần đây, những dòng chia sẻ ẩn ý của Phan Hiển đã làm dấy lên tin đồn Khánh Thi - Phan Hiển chia tay.

 

Trên trang cá nhân, Phan Hiển từng đăng tải status đầy ẩn ý: “Có được hạnh phúc là một điều rất khó. Khi có được rồi thì mới biết giữ được nó còn khó hơn. Sợ mình giữ không được quá”. Bạn trai Khánh Thi cũng từngt? viết: “Thay đổi cuộc sống đã khó. Nhưng thay đổi một con người còn khó hơn".

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Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển bên con trai Kubi.

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Chia sẻ của Phan Hiển. 

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 Chia sẻ cô đơn, buồn bã của Phan Hiển.

 

Nếu quan tâm, người hâm mộ có thể thấy, trước đó, Khánh Thi - Phan Hiểnvẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm hạnh phúc. Vì vậy, sau chia sẻ những status cô đơn, buồn bã, Phan Hiển khiến nhiều người lo lắng cho sự tan vỡ của một cuộc tình đẹp.

 

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Khánh Thi tay trong tay với Phan Hiển.

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 Hình ảnh nhí nhảnh của cặp đôi trước khi tin đồn chia tay xuất hiện. 

 

Tuy nhiên, có thể đây chỉ là những sóng gió nhất thời, hiện tại cặp đôi vẫn đang hạnh phúc cùng bé Kubi. Điều đó được lý giải bởi ngay sau nghi vấn Khánh Thi - Phan Hiển rạn nứt, Phan Hiển vẫn bày tỏ sự quan tâm đến Khánh Thi.

Bằng chứng là nam vũ công đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh bà xã thực hiện MV kèm chú thích: "Cố lên cô gái nhỏ". Phan Hiển còn sưu tầm hàng loạt những bài báo viết về Khánh Thi cũng như nhắc đến chuyện cô trở lại với ca hát.

 

Ngoài ra, khi có chuyến công tác mới đây tại Hà Nội, Phan Hiển nhắc đến việc sẽ sớm bay về Sài Gòn với vợ con sau khi hoàn tất công việc. Đáng chú ý, mới nhất, trên trang cá nhân, nam vũ công vui vẻ chia sẻ, ngay khi trở về nhà, anh đã đưa Khánh Thi đi thu âm ca khúc mới.

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Chia sẻ mới nhất của Phan Hiển.
Phan Hiển viết: “Vừa về đến Sài Gòn, nàng lại đòi dẫn đi thu âm nữa, không đi chơi gì cả. Bà xã mình tuy hát không hay nhưng lại rất hay hát. Sẽ có thêm một bài hát mới dành cho các chị em nhân dịp 8/3 nhé”. Đi kèm dòng tâm sự là đoạn clip Khánh Thi trong phòng thu âm.

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