Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên

Sau hơn 2 tháng kết hôn, cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt, từ khi "về chung nhà", cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ lãng mạn và mặn nồng bên nhau.

Tình cảm của nữ diễn viên và ông xã khiến nhiều fan FA phát hờn. Cứ tưởng cặp đôi sẽ tập trung lo sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống của “ vợ chồng son” một thời gian, nhưng mới đây Lê Phương khiến dân mạng hoài nghi rằng cô đang muốn sinh em bé cho ông xã kém tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương chia sẻ hình ảnh với hai cậu bé đáng yêu kèm dòng trạng thái muốn sinh con gái: “Hồi đó cứ ước được vầy nè, mà từ hồi có anh nhỏ xong, bớt ước rồi! Giờ thèm con gái hà”.

Bài chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều fan tỏ ra hứng thú và bình luận bên dưới và viết của cô. Thậm chí, một số người còn khuyến khích nữ diễn viên sinh thêm em gái cho bé Cà Pháo.