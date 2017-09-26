Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên

Hậu trường 26/09/2017 15:09

Kết hôn với chồng trẻ kém tuổi chưa được bao lâu, nữ diễn viên Lê Phương đã khiến dân mạng ngỡ ngàng khi muốn sinh thêm con gái với ông xã Trung Kiên.

Sau hơn 2 tháng kết hôn, cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt, từ khi "về chung nhà", cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ lãng mạn và mặn nồng bên nhau.

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 1
Lê Phương - Trung Kiên vừa gây chú ý dư luận khi tổ chức lễ cưới ở 3 nơi là Trà Vinh, Bình Thuận và TP.HCM... 

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 2
... Sau đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc viên mãn của mình trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Tình cảm của nữ diễn viên và ông xã khiến nhiều fan FA phát hờn. Cứ tưởng cặp đôi sẽ tập trung lo sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống của “ vợ chồng son” một thời gian, nhưng mới đây Lê Phương khiến dân mạng hoài nghi rằng cô đang muốn sinh em bé cho ông xã kém tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương chia sẻ hình ảnh với hai cậu bé đáng yêu kèm dòng trạng thái muốn sinh con gái: “Hồi đó cứ ước được vầy nè, mà từ hồi có anh nhỏ xong, bớt ước rồi! Giờ thèm con gái hà”.

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 3
Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến nhiều người nghĩ rằng bà xã Trung Kiên đang muốn sinh em bé - Ảnh: Internet

Bài chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều fan tỏ ra hứng thú và bình luận bên dưới và viết của cô. Thậm chí, một số người còn khuyến khích nữ diễn viên sinh thêm em gái cho bé Cà Pháo.

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 4
Nhiều fan vào động viên và khuyến khích Lê Phương sinh em bé - Ảnh: Internet

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 5
Trước đó, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm với con trai...

Kết hôn chưa được bao lâu, Lê Phương đã muốn sinh 'tiểu công chúa' cho chồng trẻ Trung Kiên - Ảnh 6
... Trung Kiên cũng rất quan tâm chăm sóc con trai riêng của vợ - Ảnh: Internet

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