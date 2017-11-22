Ít ai biết những sao Việt nổi tiếng này còn đứng trên bục giảng

Ca sĩ Thùy Chi sinh năm 1990 tại Hải Dương, nổi lên với những ca khúc online được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cô sở hữu một giọng hát ngọt ngào, cao vút và vô cùng trong sáng. Nhiều người đánh giá cô là chất giọng hiếm hoi của làng nhạc Việt.

Tên tuổi của Thùy Chi gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Xe đạp, Phố cổ, Gặp mẹ trong mơ, Đêm nằm mơ phố… Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật nhưng nữ ca sĩ lại lựa chọn thêm một con đường khác chính là nghề nhà giáo.

Hiện tại Thùy Chi đang là giáo viên piano cho một trung tâm nghệ thuật, đây cũng chính là ước mơ từ nhỏ của cô.

Dương Hoàng Yến

Là cái tên được nhiều người biết đến sau cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" và bùng nổ trong chương trình "Giọng hát Việt" mùa thứ hai, Dương Hoàng Yến đã khiến không ít người khỏi bất ngờ khi biết cô cũng là một giáo viên.

Sở hữu tài năng tuyệt vời với giọng ca đầy nội lực và kỹ thuật điêu luyện, nữ ca sĩ sinh năm 1991 đã từng đỗ Thủ khoa đầu vào Khoa Thanh nhạc – Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và có lẽ, ít ai ngờ được rằng Dương Hoàng Yến cũng là nữ giảng viên trẻ nhất của chính ngôi trường này. Đến hiện tại cô vẫn đảm nhiệm tốt vai trò giảng dạy của mình.

Thanh Bùi

Top 3 America Idol - Thanh Bùi là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả Việt. Quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, nam ca sĩ đã quay trở về Việt Nam để tiếp tục xây dựng sự nghiệp. Bên cạnh những hoạt động ca hát, Thanh Bùi đã thành lập một công ty giải trí riêng mang tên Soul Academy - "nơi truyền tải niềm đam mê âm nhạc đến với tất cả mọi người, nhất là nhóm đối tượng trẻ em".

Học viện do anh làm hiệu trưởng đào tạo nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau, từ thanh nhạc, piano, violin, trống, nhảy cho tới sản xuất âm nhạc.

Phạm Hương

Nhắc đến Phạm Hương có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một "Hoa hậu quốc dân" mà không biết rằng cô còn là giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Là người khá năng nổ trong các hoạt động của showbiz, liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình với vai trò ban giám khảo, Phạm Hương dễ khiến nhiều người quên đi hình ảnh của một người giảng viên được bao học trò mến mộ.

Midu

Midu được nhiều người biết đến với hình ảnh của một cô hot girl xinh đẹp, tham gia các hoạt động nghệ thuật của giới giải trí Việt. Vào hồi tháng 5 vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết người đẹp sinh năm 1989 tham gia giảng dạy tại trường Đại học Hutech (TP.HCM). Chính cô cũng đã thừa nhận rằng mình nhận lời mời giảng dạy bộ môn Thiết kế Mỹ thuật tại trường.

Được biết, đây chính là công việc mà cô rất yêu thích. Midu luôn mong muốn truyền tải những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn trẻ có cùng đam mê.