Huỳnh Lập bàng hoàng nghe tin bạn thân - diễn viên Thiên Lộc bị container cán chết tại chỗ

Hậu trường 27/12/2017 17:04

Huỳnh Lập nghẹn ngào không nói nên lời khi nhận được thông tin người bạn thân lâu năm Thiên Lộc qua đời vì tai nạn giao thông.

Tối qua 26/12, diễn viên Thiên Lộc (tên thật là Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1993) bất ngờ qua đời ở tuổi 24 vì tai nạn giao thông.

Theo thông tin, Thiên Lộc đang di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM về Bình Dương thì bất ngờ thấy vũng nước lớn. Nam diễn viên trẻ điều khiển xe vòng sang bên trái để tránh, nhưng bất ngờ mất lái và ngã xuống đường. Ngay lúc này, Thiên Lộc đã bị một chiếc container tông từ phía sau, gây tử vong tại chỗ.

Huỳnh Lập bàng hoàng nghe tin bạn thân - diễn viên Thiên Lộc bị container cán chết tại chỗ - Ảnh 1
Hình ảnh Thiên Lộc hạnh phúc trong ngày ra trường được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Vietnamnet

Vụ việc thương tâm khiến người thân và bạn bè của nam diễn viên vô cùng thương tiếc, xót xa. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Huỳnh Lập đã đăng dòng trạng thái bàng hoàng khi nhận được tin Thiên Lộc, người đồng nghiệp thân thiết qua đời.

Anh chia sẻ bài viết đầy tâm trạng: “Đêm qua tới giờ vẫn cứ bàng hoàng không tin. Tao và mày hay thường xuyên nhắn tin chia sẻ về cái đời, cái nghiệp, mày nói khoái xem tao diễn lắm, mê mấy cái clip của tao lắm, và mày học diễn viên nhưng không bén duyên với nghiệp diễn nên lui về quê làm cái này cái kia”.

Huỳnh Lập bàng hoàng nghe tin bạn thân - diễn viên Thiên Lộc bị container cán chết tại chỗ - Ảnh 2
Huỳnh Lập đau lòng khi biết tin người bạn thân thiết đột ngột qua đời - Ảnh: FBNV
Huỳnh Lập bàng hoàng nghe tin bạn thân - diễn viên Thiên Lộc bị container cán chết tại chỗ - Ảnh 3
Nhiều bạn bè và cư dân mạng cũng gửi lời chia buồn đến nam diễn viên trẻ xấu số - Ảnh: FBNV

Diễn viên Huỳnh Lập viết trong sự tiếc nuối, khi Thiên Lộc lên TP.HCM nhưng vì quá bận rộn với công việc nên cả hai không thể gặp mặt hay trò chuyện trực tiếp mà chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau.

“Tao trách mày, trách mày chạy xe không cẩn thận, trách mày sao mà ra đi đột ngột vậy. Bởi tao sợ lắm, không phải sợ cái chết, mà sợ sự thiếu vắng và chia li. Thôi thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Hy vọng mày được yên nghỉ, gia đình mày sớm lấy lại cân bằng trong tinh thần và cuộc sống. An yên nhé Toản”, Huỳnh Lập đau lòng viết cho người bạn của mình.

Huỳnh Lập bàng hoàng nghe tin bạn thân - diễn viên Thiên Lộc bị container cán chết tại chỗ - Ảnh 4
Sự ra đi đột ngột của Thiên Lộc khiến gia đình, bạn bè và công chúng vô cùng xót xa - Ảnh: Internet
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