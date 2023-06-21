Hướng dẫn viên "Duyên dáng nhất miền Tây" Thúy Liễu từng gây 'bão mạng' hiện có cuộc sống ra sao?

Hướng dẫn viên Thúy Liễu, tên thật Trần Duy Hiếu (28 tuổi, ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) rất được du khách yêu mến và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã tìm đến Vĩnh Long vì anh chàng này.

Cách đây không lâu, từ khóa "hướng dẫn viên du lịch Thúy Liễu" luôn lọt top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Nhiều du khách, trong đó có cả các ngôi sao, cũng từ đó mà kéo nhau đến tận nơi làm việc của anh để chụp ảnh bằng được với nhân vật này và mỗi hình ảnh, clip đưa lên đều có lượt tương tác "khủng". Nam hướng dẫn viên được mệnh danh duyên dáng nhất miền Tây Anh đang sở hữu trang TikTok với 349,6K follower, 2,4M lượt thích. Bẵng đi mấy tuần, tuy cộng đồng mạng đã chú ý tới các "trend" khác nhưng quãng thời gian trước đó cũng đã khiến cuộc sống cũng như công việc của Thúy Liễu thay đổi chóng mặt.

Được biết, trước khi trở thành hướng dẫn viên, Trần Duy Hiếu đã có khoảng thời gian gắn bó với các công việc liên quan tới giọng nói như lồng tiếng, thu voice cho các chương trình quảng cáo... Trong năm cuối của thời sinh viên - 2014, anh từng là thực tập sinh của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, ở bộ phận phát thanh viên kênh radio. Thúy Liễu trở thành hướng dẫn viên miền Tây được nhiều người yêu thích Việc liên tục được mọi người tìm đến tận nơi gặp gỡ giúp tên tuổi của nam hướng dẫn viên ngày một tiến xa. Chính Trần Duy Hiếu thừa nhận: 'Cuộc sống của mình thay đổi rất rất nhiều kể từ khi được mọi người biết đến. Không đến mức đảo lộn nhưng thời gian trong ngày của mình thay đổi nhiều. Thời gian chăm sóc bản thân, gia đình hay nghỉ ngơi bị ít đi, rất nhiều đoàn khách từ mọi nơi, trong và ngoài nước đều tìm đến gặp gỡ mình'.

Liên tục được mọi người tìm đến tận nơi gặp gỡ giúp tên tuổi của nam hướng dẫn viên ngày một tiến xa Hiện tại, công việc chính của Thúy Liễu vẫn ở trong khu du lịch. 'Mỗi sáng mình sẽ vào khu du lịch, nếu những ngày có tour thì mình sẽ đón và thực hiện công việc của hướng dẫn viên tại điểm. Những ngày không có tour, mình sẽ đứng ở khu vực trung tâm của khu du lịch, chào khách, check-in và giao lưu với mọi người', anh cho hay. Không chỉ đông đảo khán giả, thậm chí đến các ngôi sao như Ngọc Lan, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Phạm Quỳnh Anh hay nghệ sĩ Thành Lộc, siêu mẫu Anh Thư... cũng kiếm cho bằng được Thúy Liễu. Thúy Liễu và nghệ sĩ Thành Lộc Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng đến tìm gặp Thúy Liễu cho bằng được Chia sẻ về biệt danh Thúy Liễu gây "bão mạng", Hiếu cho biết: 'Khoảng 8 năm trước, trong một lần mình đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thì tình cờ được những nhân viên tại đây đặt cho cái tên này. Cảm thấy thú vị nên mình chọn làm biệt danh nhưng không ngờ chính biệt danh này cũng là điều thu hút và gây ấn tượng với du khách đến vậy'. Chàng hướng dẫn viên bày tỏ có tham vọng làm người nổi tiếng hay đi đóng hài kịch Công việc hằng ngày của Hiếu tại khu du lịch là tiếp đón, chăm sóc các đoàn khách đến tham quan. Với mong muốn tạo điểm nhấn cho bản thân nên Hiếu thường mặc áo bà ba, đeo túi cói và mang guốc mộc để ra dáng một cô gái quê miền Tây. Ngoài công việc hướng dẫn viên, Hiếu còn nhận thu lồng tiếng, thu quảng cáo cho những doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long nên thu nhập ổn định hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-vien-duyen-dang-nhat-mien-tay-thuy-lieu-tung-gay-bao-mang-hien-co-cuoc-song-ra-sao-594562.html