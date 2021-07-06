Show Hẹn Ăn Trưa giữa chị Kim Bửu và anh Văn Lộc dường như vẫn khiến dư luận xôn xao khi mới đây Quỳnh Trâm (vợ hotboy Baggio) đã lên tiếng trên trang cá nhân về trinh tiết của người phụ nữ.

Những show hẹn hò gần đây luôn khiến khán giả choáng váng về hàng tá điều kiện “trên trời dưới đất” khi chọn người yêu. Từ Đoan Minh với màn kì kèo bạn trai 500 triệu trên sóng gameshow đến anh Văn Lộc cũng cho rằng chỉ đồng ý hẹn hò khi đàng gái còn trinh khiến khán giả lắc đầu ngao ngán. Show Hẹn Ăn Trưa xuất hiện hai nhân vật Kim Bửu và Văn Lộc gây nhiều tranh cãi cho khán giả - Ảnh: Chụp từ clip Mới đây Quỳnh Trâm sau khi xem xong chương trình Hẹn Ăn Trưa giữa hai nhân vật chính là Kim Bửu và Văn Lộc cũng đã nêu ý kiến trên trang cá nhân. Cô cho rằng thời đại này thì mang chữ trinh ra để đánh giá một người con gái là dở hơi và ấu trĩ: "Câu chuyện trinh tiết người phụ nữ. Mấy hôm nay rộ lên việc 1 anh tham gia chương trình hẹn hò với tiêu chí tìm bạn gái tương xứng và đặc biệt là phải vẫn còn trinh nguyên. Sau khi được "bà mai" se duyên cho gặp bạn gái thì anh đòi bỏ về vì bạn gái không còn trinh (do tai nạn từ bé) không theo đúng với nội dung trong quyển "bí tịch" thất truyền của mình. Đây cũng là vấn đề mình từng suy nghĩ sẵn đây hôm nay mình chia sẻ 1 vài quan điểm: Biết rằng quan niệm mỗi người 1 riêng và nó “đúng” với suy nghĩ quan điểm tâm tư tình cảm của mỗi người nhưng thú thật mình thấy quan niệm của anh trai tham gia chương trình đó thật dở hơi và ấu trĩ. Nếu chỉ vì trinh tiết mà mù quáng thì quá dở hơi quá ấu trĩ, vì trinh tiết không quyết định được việc anh sẽ có khoẻ mạnh hơn, giàu có hơn, thành đạt hơn và hạnh phúc hơn”.

Vợ Baggio đã lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân sau khi xem show Hẹn Ăn Trưa mang trinh tiết người phụ nữ ra để làm tiêu chí chọn người yêu - Ảnh: FB Cô cũng cho rằng nếu đã thuộc lứa U40 thì trước khi đòi nửa kia còn trinh thì bản thân phải xem lại mình có đáp ứng được yêu cầu do chính mình đặt ra hay chưa rồi hãy xem xét phía đàng gái. Quỳnh Trâm bộc bạch: “Thêm nữa, U40 mà anh đòi họ còn trinh tiết thì thiệt cũng khó vì người bình thường (nhấn mạnh là người bình thường) vấn đề tâm sinh lý nó cũng cần phải được bình thường, thuận tự nhiên như anh bảo anh trải qua vài mối tình rồi vậy chứ mạo muội hỏi anh còn “trinh tiết” không anh? Mà anh đi “đòi hỏi” người khác phải bất bình thường như thế. Thời buổi này anh đi đòi hỏi 1 người trẻ vị thành niên còn trinh tiết thì “may ra” chứ U40 là nửa đời người rồi anh mong đợi gì khi người ta chỉ có 1 lần để sống. Anh có bao giờ tự hỏi bản thân là anh tìm vợ để yêu thương hay chỉ để thoả việc tìm người cùng luyện “bí tịch” với anh chỉ bởi sự ích kỷ của chính bản thân? Qua chương trình mình lại thấy quý chị Kim Bửu người tham gia, chị thiệt tình đến bất ngờ, chị không che giấu cái chất phát của mình, 1 người lao động nghèo”. Vợ Baggio cũng khéo léo nhắc lại câu chuyện của cô bạn thân để nói về vấn đề trinh tiết hiện nay. Cô chia sẻ rằng bạn cô cũng có các mối quan hệ nam nữ trước khi đám cưới và dặn đừng kể ai biết nhưng sau hôn nhân thì vấn đề này cũng trở nên khá bình thường trong cuộc sống vợ chồng: “Dù có như thế nào đi nữa chị cũng là 1 người phụ nữ, cũng đến lúc mong có được cuộc sống bình thường, có chồng sinh con được làm mẹ như bao người phụ nữ khác, đáng trân trọng chị à rồi cũng sẽ có người tìm thấy được chị và trân trọng yêu thương chị. Cũng xoay quanh 2 chữ “trinh tiết” làm mình nhớ đến 2 câu chuyện, 1 là về cô bạn, cô ấy tầm tuổi mình cũng thời trang, trưng diện, ăn chơi tuổi trẻ rồi cũng quen bạn trai nhiều năm. Mình thì biết thừa việc quan hệ nam nữ của bạn mình nhưng đối với mình chuyện đó nó quá đỗi bình thường như việc nhu cầu sinh lý ăn, ngủ, uống nước mỗi ngày của con người chẳng có gì là ghê gớm nên mình không quan tâm cho đến khi bạn mình “tâm sự” với mình rằng đừng kể ai nghe, nếu ai có hỏi thì cứ nói là cô ấy “còn trinh”. Giờ thì bạn mình lấy chồng sinh con rồi nên câu chuyện trinh tiết đã được nhẹ nhõm thoải mái không còn quan trọng từ đó, chứ không nó cũng lại vẫn là thứ gì đó canh cánh và nghiêm trọng. Chuyện thứ 2 là hồi xưa mình đi khám định kỳ phụ khoa, gặp 1 bà mẹ đưa con gái đến gặp bác sĩ để "vá màng trinh" vì sắp tới lấy chồng”.

Quỳnh Trâm cho rằng đòi hỏi trinh tiết khi quen nhau có vẻ không phù hợp ở thời hiện đại - Ảnh: FB Cô cũng cho rằng có khá nhiều bà mẹ chồng tôn thờ chuyện trinh tiết và luôn đặt lại yêu cầu này hết sức vô lý cho con dâu của mình. Bên cạnh đó có những anh chàng cũng hay ra ngoài ngoại tình nhưng lại bắt người yêu phải giữ trọn vẹn cho anh ta thì hơi khó hiểu và thiếu sự công bằng: “Rồi câu chuyện những bà mẹ vẫn còn tôn thờ chuyện trinh tiết khuyến khích con trai mình chỉ cưới phụ nữ còn trinh, rồi nào là phong tục trải ga giường trắng, miếng vải the đêm tân hôn... Vì cho rằng các cô gái mất trinh là những cô gái coi thường hôn nhân, sống thử quan hệ "bừa bãi" trước hôn nhân vậy chứ mình biết khối “bà” (tức thế hệ trước nay lớn tuổi rồi) lấy chồng cũng lúc còn trinh nhưng sau lại đi ngoại tình với ông này ông kia. Buồn cười hơn nữa là chuyện những anh chồng, mồm chỉ cưới vợ còn trinh, không còn trinh là anh không chịu nhá nhưng sau lại đi ngoại tình vì lý do vợ không có kinh nghiệm chăn gối chỉ biết dẫn đến “tắt lửa” hôn nhân. Ôi thôi thật kì lạ ở nước mình không hiểu sao 2 chữ trinh tiết nó lại quan trọng nhiều đến vậy trong cả tư tưởng đàn ông và phụ nữ. Mặc dù trinh tiết nó hoàn toàn không đảm bảo được kinh tế, hạnh phúc, sự chung thuỷ, công việc, sức khỏe của con người mà 1 số người phải sống dối sống vì cái hình thức dữ vậy”. Quỳnh Trâm cho rằng nhiều đàn ông vẫn ra ngoài ngoại tình nhưng lại đòi hỏi nửa kia của mình phải giữ trinh tiết có phải hơi quá - Ảnh: FB “Theo khoa học cũng như tâm sinh lý tự nhiên của con người, con vật chuyện quan hệ giới tính nó hết sức bình thường và là nhu cầu thiết yếu như việc ăn, uống, ngủ, nghỉ mỗi ngày vậy, mình cũng quan niệm nó đơn giản vậy thôi chẳng có gì là xấu xa để phải che giấu cả miễn biết tự bảo vệ để tránh bệnh tật. Những bạn nam và cha mẹ nào mà vẫn còn quan niệm đó thì mình nghĩ các bạn nên chọn cách sống 1 mình đi cho khỏe thân và đỡ là tổn thương người khác hoặc cũng nên ráng thủ tiết đến lúc cưới vợ đi cho công bằng nhé còn không đừng gia trưởng và ích kỷ 1 cách kì quặc như vậy, bản thân trải qua bao mối tình quan hệ bao nhiêu người xong đòi hỏi ở người khác sự nguyên vẹn. Còn các bạn nữ cũng vậy, chẳng có gì xấu xa để phải che giấu nếu các bạn không còn trinh tiết nữa, xấu hay đẹp nó thể hiện qua cách sống cách đối nhân xử thế và việc mình làm thôi, chứ nhiều cô suốt ngày thể hiện mình trong sáng, tinh khiết suốt ngày "hoa rơi cửa Phật" mà tối đi làm những việc nhơ nhuốc thì còn xấu xa hơn 1 cô gái không còn trinh nguyên”. Quỳnh Trâm chia sẻ thêm về quan điểm của mình. Kết thúc tâm thư dài trên mạng xã hội, bà xã hotboy cho rằng với cô đòi hỏi trinh tiết ở thời điểm này chỉ hợp ở thời đại “đồ đá”. Cô thẳng thắng đưa ra ý kiến: “Riêng mình, mẹ 2 anh con trai, mình chỉ mong con mình sau này lớn lên sẽ chín chắn, tìm được người phụ nữ biết yêu thương biết trân trọng và trở thành người chồng người cha tốt. Còn chuyện trinh tiết đối với mình là câu chuyện của “thời đồ đá”, mà thời đó mình chưa xuất hiện nên mình không quan tâm". Bài chia sẻ của Quỳnh Trâm trên trang cá nhân gây chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy không chỉ riêng Quỳnh Trâm mà chồng của cô cũng đồng ý quan điểm này. Bên dưới bình luận anh cho biết: "Không biết mấy bà mẹ ở trên có “thủ tiết” của mấy đứa con trai của mình để chờ đến ngày cưới cho con dâu không ta? Trước khi nói phụ nữ không có nhân cách thì cũng phải coi lại “đấng nam nhi” đã thiện lành hay chưa? Và suy cho cùng, trinh tiết hay không không quyết định được hạnh phúc của 1 đời người. Sống sao cho người đời yêu thương kính trọng mới là quý, phải chi bà mẹ chồng bà chi 1000 lượng vàng đúng nghĩa để đổi lấy cái ngàn vàng của phụ nữ thì ok nha". Bên dưới bình luận ngoài Baggio còn khá nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của cô. Baggio cũng vào góp ý kiến bên dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Một số comment từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Câu chuyện trinh tiết của người phụ nữ thời hiện đại vẫn gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Dù thế nào đi chăng nữa thì mỗi người mỗi quan điểm sống. Khi yêu chúng ta chỉ cần cả hai thật lòng, chung thủy, thì chuyện trinh tiết chỉ là một vấn đề nhỏ có thể cảm thông cho nhau.

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