Hot: Hình thức kỷ luật nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã được 'chốt'

Hình thức kỷ luật đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bàn luận xong vào chiều nay, ngày 30/8/2022.

Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay, ngày 30/8/2022, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã bàn luận xong hình thức kỷ luật đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, vì không có quyền phát ngôn nên nội dung kỷ luật này vẫn chưa được công bố.

“Dự kiến trong vài ngày tới, Học viện sẽ có người phát ngôn cung cấp thông tin tới báo chí.” - nguồn tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã bàn luận xong hình thức kỷ luật đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Khi phóng viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông Lê Anh Tuấn, ông đã từ chối trả lời và yêu cầu phóng viên phải có Giấy giới thiệu mới cung cấp thông tin.

Theo Dân Trí, sáng nay, ngày 30/8/2022, khi phóng viên liên hệ với NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì nhận được câu trả lời: "Hiện tại, việc giải trình của giảng viên Hồ Hoài Anh đã tiến hành xong".

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ chối trả lời về hình thức kỷ luật với Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Còn về phía phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phóng viên báo Dân Trí được hồi đáp rằng: "Hiện tại, Ban Giám đốc Học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh, chưa gửi lại phòng Tổ chức để làm các bước tiếp theo.

Dự kiến vài ngày nữa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý, kỷ luật như thế nào".

Sau khi Hồ Hoài Anh giải trình xong, Học viện Âm nhạc Quốc gia nói gì? Ban Giám đốc đã họp xong về việc giải trình của Hồ Hoài Anh, dự kiến sắp báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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