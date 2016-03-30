Cô nàng hot girl 9X Cindy Bích khiến bạn bè "không nhận ra" sau khi phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi S-line cấu trúc, độn cằm V-line và nâng ngực.

Từ một cô nàng sở hữu ngoại hình kém xinh, thậm chí còn bị không ít người chê là "vịt đồng", nhưng mới đây Cindy Bích đã gây bất ngờ khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Cụ thể, cô nàng cho biết, mặc dù từ nhỏ đã được trời phú cho vóc dáng mảnh mai, làn da trắng nõn, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu tự tin bởi ngoại hình có chiếc mũi thấp, cằm ngắn và số đo vòng 1 khiêm tốn.

Hot girl Cindy Bích khiến nhiều người "không nhận ra" khi công khai ảnh trước sau phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Cindy Bích chia sẻ, ngoài hình kém thu hút không chỉ khiến cô gặp khó khăn trong côngt? việc, mà còn lận đận trong chuyện tình cảm. Cô luôn cảm thấy nhút nhát mỗi lần có anh chàng nào đó ngỏ lời hẹn hò, tìm hiểu, vì thế chuyện có người yêu trở thành điều khó khăn đối với cô.

Cô nàng từng chỉnh sửa mũi S-line cấu trúc, độn cằm V-line và nâng ngực nội soi để hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình. Mới đây, sau một thời gian suy nghĩ, đắn đo và nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình và bạn trai, Cindy Bích đã tự tin tìm đến công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ độn cằm V-line, sửa mũi S-line cấu trúc và nâng ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Cô nàng chia sẻ, ban đầu cô cảm thấy ngại "dao kéo" vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn lo ngại việc nâng ngực sẽ cản trở chuyện sinh con sau này. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tư vấn kỹ càng, cô hoàn toàn yên tâm chỉnh sửa vì biết phẫu thuật thẩm mỹ không ảnh hưởng gì về sau. Quá trình "lột xác" thành công ngoạn mục của Cindy Bích khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thành công, Cindy Bích từ một cô nàng kém sức hấp dẫn, giờ đã tự tin là một trong số những hot girl được nhiều người biết đến. Cô không chỉ thoải mái chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp với bạn bè, mà còn trở thành "biểu tượng" để nhiều bạn trẻ phấn đấu vượt lên chính mình, thay đổi cuộc đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

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