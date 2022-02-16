Hôn nhân 19 năm nhiều thăng trầm của diễn viên Hiền Mai: Không hợp tính tình, khắc khẩu với chồng, nhiều lần muốn ly hôn

Hậu trường 16/02/2022 08:46

Hiền Mai tiết lộ lý do quyết định kết hôn với ông xã Việt Kiều là vì cảm động tấm chân tình lúc gặp nạn.

Hiền Mai là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Không chỉ ghi dấu ấn qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám mà cô còn được ưu ái mệnh danh là một trong bốn "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 1990 bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng.

Mới đây, trong chương trình "Thám tử hôn nhân", nữ diễn viên Hiền Mai và ông xã Nguyễn Hoàng Minh có dịp chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân 19 năm qua của mình. Nói về cơ duyên thành đôi với người vợ nổi tiếng, ông xã Hiền Mai kể lại: "Hai đứa gặp nhau thông qua chương trình triển lãm dầu khí năm 1996, lúc đó tôi đã qua Việt Nam làm được 2 năm, Mai làm cho công ty bên cạnh. Nhưng 1 năm sau chúng tôi mới gặp lại rồi chơi với nhau. Năm 1998, tôi về lại Mỹ, vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại. 

Năm 2003 chúng tôi mới lấy nhau. Từ năm 1998 - 2003 sống xa nhau nhiều hơn, tốn rất nhiều tiền điện thoại, 1 đô/phút gọi điện. Lúc gặp Mai tôi chưa biết cô ấy là diễn viên nổi tiếng nhưng cô ấy tính tình hiền lành, không kiêu ngạo, chơi với ai cũng hợp". 

Hôn nhân 19 năm nhiều thăng trầm của diễn viên Hiền Mai: Không hợp tính tình, khắc khẩu với chồng, nhiều lần muốn ly hôn - Ảnh 1
Hiền Mai tiết lộ cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn vì không hợp tính tình và khắc khẩu với chồng - Ảnh: Cắt từ clip

Về phía Hiền Mai cũng thành thật tâm sự lý do khiến cô quyết định kết hôn với ông xã Việt kiều là vì cảm động trước tình cảm của anh. Cô cho biết:  "Lúc gặp anh Minh, tôi đang quen người yêu cũ. Lúc đầu, tôi chỉ đi chơi cho vui thôi vì lúc đó tôi đang trục trặc với người cũ. Trục trặc vì khi hai đứa chuẩn bị đám cưới, tôi bị sợ hôn nhân và quyết định từ hôn với người ta. 

Anh Minh đến đúng lúc đó và tấn công tôi. Gia đình, bạn bè bảo tôi lấy chồng đi vì lớn tuổi rồi nhưng tôi không có niềm tin vào hôn nhân. Sau đó tôi bị tai nạn. Tôi cảm động tấm chân tình của ổng, mặt mũi nát bét nhưng ổng vẫn vô chăm sóc nên tôi thấy có thể tin tưởng được. Trong hôn nhân, tính cách 2 con người khác hẳn nhau nên khi sống chung sẽ có nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi là người đàng hoàng, tử tế, chung thủy nhưng có điều tôi cực kỳ ghét là hay nhăn nhó, cằn nhằn".

Ngoài khác biệt trong tính cách gây nên nhiều mâu thuẫn, họ còn gặp sóng gió trong giai đoạn sống chung cùng hai mẹ đến nỗi tửng chừng như không thể hàn gắn được hôn nhân nữa. Ông xã Hiền Mai kể: "Tôi quan niệm là hai vợ chồng ở riêng, chỉ ở gần bố mẹ chứ không ở chung. Mẹ Mai và Mai khá thân nên mẹ Mai ở cùng nhà luôn. Mẹ tôi về Việt Nam, bị sốt nên tê liệt nửa người. 2 bà ở chung không hợp nhau nên sinh ra nhiều vấn đề. Đỉnh điểm là chúng tôi muốn li dị. 1 bà thì mừng còn 1 bà không nói gì. Nhưng cũng may mắn là chúng tôi còn duyên nợ nên hai đứa ngồi xuống nói chuyện và quyết định không nghe lời hai bà nữa". 

Hôn nhân 19 năm nhiều thăng trầm của diễn viên Hiền Mai: Không hợp tính tình, khắc khẩu với chồng, nhiều lần muốn ly hôn - Ảnh 2
Trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân nhưng 2 vợ chồng có thể vượt qua được tất cả vì con và tình nghĩa dành cho nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, tưởng chừng tan vỡ nhưng Hiền Mai và ông xã vẫn giữ được tổ ấm bền chặt sau gần 20 năm. Nữ diễn viên trải lòng khi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình: "Vợ chồng tôi có rất nhiều mâu thuẫn, không hợp nhau về tính tình, khắc khẩu nhưng có thể vượt qua được tất cả vì con và tình nghĩa dành cho nhau. 

Khi chuẩn bị lập gia đình, tôi luôn mong ước một gia đình hạnh phúc. Nhớ lại cảm xúc của 18 năm trước, tôi thấy rất cảm động. Bước qua được 18 năm với biết bao sóng gió, thăng trầm, bao lần 2 vợ chồng muốn bỏ nhau. 

Đến bây giờ tôi cũng chưa dám tin chắc rằng hạnh phúc gia đình sẽ được bền vững mãi nhưng tôi mong muốn vợ chồng vẫn còn tình cảm và cố gắng nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Muốn được như vậy thì 2 vợ chồng phải cố gắng rất nhiều để dẹp bỏ tính xấu của nhau".

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