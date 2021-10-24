Hội ngộ sau giãn cách, NS Tấn Hoàng đã bị Tấn Beo mắng vì hay 'vạ miệng': 'Ông hay nói linh tinh thế nên nhiều nghệ sĩ né ông'

"Gần đây, trong giới nghệ sĩ nhiều người ra đi, tôi sợ chú Tiểu với Tấn Beo làm sao thì tôi cũng đi theo luôn chứ không chịu nổi", nghệ sĩ Tấn Hoàng lo lắng nói.

Mới đây, trên Youtube cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ đoạn clip hội ngộ với danh hài Tiểu Bảo Quốc và Tấn Beo sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội. Khi Tấn Hoàng than thở không đi diễn nên không có thu nhập, Tiểu Bảo Quốc an ủi:

"Anh em gặp nhau khỏe mạnh hết là mừng rồi, giống như mình sống được kiếp nữa rồi. Mặc dù mình không đi làm, không có thu nhập nhưng vẫn sống qua ngày được, nhiều bà con ngoài kia còn khổ hơn anh em mình nữa. Bây giờ ráng đợi cho hết giãn cách, thuận tiện làm ăn rồi anh mình dành dụm lại. Sức khỏe là trên hết, tiền tài nhiều cũng vậy thôi".

Sau đó, Tấn Hoàng vẫn ngậm ngùi bày tỏ nỗi lo: "Gần đây, trong giới nghệ sĩ nhiều người ra đi, tôi sợ chú Tiểu với Tấn Beo làm sao thì tôi cũng đi theo luôn chứ không chịu nổi".

Tấn Beo nghe vậy liền mắng: "Ông cứ hay nói linh tinh thế nên nhiều nghệ sĩ né ông, mỗi lần ông hỏi thăm toàn chuyện không hay".

Nghệ sĩ Tấn Hoàng hội ngộ danh hài Tiểu Bảo Quốc và Tấn Beo sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng nhiều lần gây chú ý với nhiều phát ngôn tranh cãi. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ cũng có lần gây xôn xao khi quyết định cạo đầu, ăn chay để cầu nguyện cho đất nước hết dịch bệnh. Hành động này của ông được nhiều khán giả ủng hộ, song cũng có ý kiến chỉ trích ông làm màu, câu view, thể hiện quá đà.

Dù vậy, nam nghệ sĩ khẳng định, ông không chứng tỏ điều gì cả mà làm vậy vì lo lắng cho mọi người. Tấn Hoàng nói: "Tôi làm vậy vì đang rất đau khổ và bất lực. Gia đình, người thân tôi ở trong Sài Gòn phải chịu dịch bệnh. Khán giả của tôi cũng gặp khó khăn. Cả xã hội đang lâm nguy, vậy mà tôi ở ngoài này không giúp gì được, bất lực rồi nên chỉ biết xuống tóc rồi cầu nguyện".

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