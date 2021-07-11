Sau khi kết thúc kỳ thi THPT, Phương Mỹ Chi đã nhiều lần chia sẻ cảm xúc và những tình huống 'dở khóc dở cười' của chính mình trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, giọng ca nhí vấp phải nhiều chỉ trích từ CĐM.
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Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường là hai sao nhí nổi tiếng vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc Gia. Cũng như bao bạn học sinh 12 đồng trang lữa, nữ ca sĩ đã có nhiều chia sẻ về tâm trạng và sự cố trong lúc làm bài. Nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khiến "chị Bảy" không khỏi bật cười khi nhớ lại. Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã có buổi giao lưu với người hâm mộ và hé lộ nhiều vấn đề thi cử.
Nữ ca sĩ đã bật mí những câu chuyện có phần ngớ ngẩn của mình lúc làm bài thi. Một trong số đó khiến nhiều người xôn xao là Phương Mỹ Chi quên mất giới tính của nhà thơ Xuân Quỳnh và chọn quốc gia Ấn Độ thuộc Châu Phi. Mặc dù cho biết bản thân vẫn làm bài tương đối tốt với 3 trang giấy thi môn Văn nhưng cư dân mạng tranh cãi về những sự nhầm lẫn của "chị Bảy" trong kỳ thi. Bên cạnh những ý kiến cảm thấy hài hước về câu chuyện của con nuôi Quang Lê thì nhiều ý kiến lại cho rằng giọng ca nhí thiếu kiến thức trầm trọng.
Đối với việc nhà thơ Xuân Quỳnh là nam hay nữ, một số tài khoản khẳng định điều này đã được học rất rõ trong chương trình Văn học, thậm chí khi học bài Sóng, SGK cũng in rõ ràng chân dung nữ nhà thơ. Hơn nữa, trong chương trình Văn học 12, khi học tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt của tác giả Lưu Quang Vũ, nhiều netizen chắc chắn giáo viên sẽ đề cập đến việc ông là chồng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Do đó, việc nhầm lẫn của Phương Mỹ Chi không cho thấy sự hài hước, trái lại còn thể hiện rằng cô thiếu kiến thức cơ bản và không tập trung trong giờ học.
Đáng chú ý khi nữ ca sĩ lại là học sinh trường quốc tế có tiếng tại TP.HCM và có thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền, nên sự nhầm lẫn này khiến CĐM lắc đầu ngao ngán.
Hai lần nhầm lẫn của Phương Mỹ Chi cũng là điểm nhiều sĩ tử khác vướng phải trong kỳ thi vừa rồi. Dù vậy, Phương Mỹ Chi cũng đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những giờ phút thi cử căng thẳng và nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Hy vọng giọng ca nhí sẽ có được điểm số như mong muốn và tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai.