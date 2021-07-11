Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường là hai sao nhí nổi tiếng vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc Gia. Cũng như bao bạn học sinh 12 đồng trang lữa, nữ ca sĩ đã có nhiều chia sẻ về tâm trạng và sự cố trong lúc làm bài. Nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khiến "chị Bảy" không khỏi bật cười khi nhớ lại. Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã có buổi giao lưu với người hâm mộ và hé lộ nhiều vấn đề thi cử.

Phương Mỹ Chi livestream chia sẻ về kỳ thi vừa qua - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ đã bật mí những câu chuyện có phần ngớ ngẩn của mình lúc làm bài thi. Một trong số đó khiến nhiều người xôn xao là Phương Mỹ Chi quên mất giới tính của nhà thơ Xuân Quỳnh và chọn quốc gia Ấn Độ thuộc Châu Phi. Mặc dù cho biết bản thân vẫn làm bài tương đối tốt với 3 trang giấy thi môn Văn nhưng cư dân mạng tranh cãi về những sự nhầm lẫn của "chị Bảy" trong kỳ thi. Bên cạnh những ý kiến cảm thấy hài hước về câu chuyện của con nuôi Quang Lê thì nhiều ý kiến lại cho rằng giọng ca nhí thiếu kiến thức trầm trọng.