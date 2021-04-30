Học MC Đại Nghĩa cách trồng rau sân thượng: Chỉ tốn ‘một trăm mấy chục nghìn’ là rau đã tươi tốt um tùm, ăn hoài không hết

Hậu trường 30/04/2021 14:04

Muốn ăn rau sạch tại nhà, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã đầu tư làm một vườn rau thủy canh ngay tại sân thượng nhà mình, với mức giá cho mỗi lần thay rau chỉ "một trăm mấy chục nghìn".

Cuộc sống bận rộn cùng với không gian nhỏ hẹp ở thành phố nên rất nhiều người e ngại việc trồng rau sạch tại nhà. Tuy nhiên, gần đây cộng đồng mạng đang lan truyền bí quyết ươm rau trên sân thượng với lối thiết kế độc đáo, tiết kiệm diện tích của MC Đại Nghĩa.

Phương pháp trồng rau thủy canh trong trục đứng

Phương pháp này đang dần trở nên phổ biến trong đời sống ngày nay. Hệ thống có điểm đặc biệt là thùng chứa được đặt ngay bên dưới chân trụ và hệ thống máy bơm sẽ đưa dưỡng chất tới từng rọ thủy canh. Nguồn dinh dưỡng này sẽ đi nuôi thân cây và phần dung dịch còn lại được thu về thùng chứa ban đầu.

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MC Đại Nghĩa cho biết đã tiết kiệm được rất nhiều diện tích với lối trồng hiện đại này - Ảnh: FBNV
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15 phút hệ thống bơm sẽ tự động bơm nước và chất dinh dưỡng đến các cốc rau trên thân trụ - Ảnh: FBNV

Ưu điểm của phương pháp trồng cây hiện đại

- Cây rau được trồng trên các trụ đứng nên giúp các hộ gia đình tiết kiệm được diện tích canh tác theo chiều ngang.

- Mỗi trụ đứng được phân bố khoảng 40 điểm trồng giúp mang lại năng suất cao hơn so với kỹ thuật trồng đất thông thường.

- Nguồn dinh dưỡng được bơm đến các điểm trồng với liều lượng vừa đủ, phần dư thừa sẽ về lại bể chứa. Do đó, lượng dinh dưỡng luôn kiểm soát ở mức an toàn.

- Không tốn thời gian đào bới, vun xới và chăm sóc như trồng rau dưới đất.

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Cây rau được trồng trên các trụ đứng nên giúp các hộ gia đình tiết kiệm được diện tích canh tác theo chiều ngang - Ảnh: FBNV
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Vườn rau với hệ thống tưới tiêu đặc biệt - Ảnh: FBNV

"Với những người bận rộn như Nghĩa đây, có những ngày mình đi công tác không có về nhà, 1 ngày 2 ngày 3 ngày thậm chí cả 1 tuần lễ luôn, nên nếu mình trồng rau trong đất chắc chắn nó sẽ chết hết. Còn khi Nghĩa trồng vườn rau thủy canh này với hệ thống tưới tự động thì Nghĩa cực kỳ yên tâm, cho dù có đi cả tuần về thì giàn rau cũng cực kỳ tươi tốt", MC Đại Nghĩa chia sẻ

Đại Nghĩa cũng cho biết với vườn rau này, anh có đủ nguyên liệu để làm những món ăn hàng ngày. Không những thế, việc tự tay canh tác khi ăn cũng sẽ thấy ngon miệng và an tâm hơn.

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Đại Nghĩa cũng cho biết với vườn rau này, anh có đủ nguyên liệu để làm những món ăn hàng ngày - Ảnh: FBNV
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Rau được trồng với phương pháp này vô cùng tươi tốt - Ảnh: FBNV
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Được biết, vườn rau thủy canh do MC Đại Nghĩa thuê người lắp đặt với số tiền tương đối rẻ - Ảnh: FBNV

Được biết, vườn rau thủy canh do MC Đại Nghĩa thuê người lắp đặt với số tiền tương đối rẻ. Anh cũng cho biết, những chiếc cốc đựng rau sẽ thu hoạch được khoảng 1-3 lần, sau đó cần phải thay mới và giá thuê người thay rất rẻ chỉ khoảng "một trăm mấy chục nghìn". Đại Nghĩa cho biết chỉ sau khoảng 1 tuần thay là rau đã ra lại như cũ và vô cùng tươi tốt.

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