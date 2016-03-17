Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang tham gia liveshow Mạnh Quỳnh

Bởi vậy, khi Mạnh Quỳnh về nước làm liveshow “Cảm ơn cuộc đời” kỷ niệm 20 năm ca hát và ngỏ ý mời danh hài Hoài Linh và Chí Tài tham gia với tư cách khách mời, 2 nam danh hài đã vui vẻ nhận lời ngay.

Khi còn ở hải ngoại, Hoài Linh, Chí Tài không chỉ thường xuyên đi diễn cùng Mạnh Quỳnh tại các tụ điểm mà cả 3 còn từng tham gia diễn chung trong nhiều tiểu phẩm kịch và một số vở cải lương như: Trùm Sò Thị Hến, Nửa Đời Hương Phấn, …

Theo tiết lộ của ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng như ekip thực hiện liveshow “Cảm ơn cuộc đời”, danh hài Hoài Linh, Chí Tài sẽ diễn một tiết mục hài kịch cùng danh hài Trường Giang.

Nếu như danh hài Hoài Linh và Chí Tài là những người đồng nghiệp thân thiết với ca sĩ Mạnh Quỳnh hơn 10 năm nay thì Trường Giang cũng là một người em đồng nghiệp mà Mạnh Quỳnh yêu mến. Anh cũng từng đứng chung sân khấu với Trường Giang trong một dịp về Việt Nam biểu diễn.

Hoài Linh.

Trong liveshow sắp tới của ca sĩ Mạnh Quỳnh, danh hài Hoài Linh, Chí Tài và Trường Giang sẽ vào vai 3 người bạn lâu năm và đều là “đại gia thứ thiệt”. Tuy nhiên trong số 3 người chỉ có một người là đại gia thực sự, còn 2 người còn lại là những người bình thường nhưng tính thích “nổ” nên luôn tự nhận mình là “đại gia”.

Trường Giang.

Trả lời về lý do không tham gia biểu diễn một tiết mục hài kịch trong chính liveshow của mình, ca sĩ Mạnh Quỳnh nói rằng: “Vì đây là liveshow rất quan trọng trong cuộc đời của Mạnh Quỳnh và trong liveshow Mạnh Quỳnh sẽ hát live toàn bộ và hát tới 20 ca khúc khác nhau nên Mạnh Quỳnh không có nhiều thời gian để tập luyện cho phần kịch. Tuy nhiên, đan xen trong các ca khúc, Mạnh Quỳnh cũng như một số khách mời cũng sẽ có phần dàn dựng kịch nhỏ để tăng tính hấp dẫn cho tiết mục của mình”.

Chí Tài.

Mạnh Quỳnh và Chí Tài xuất hiện trong vở cải lương “Trùm Sò Thị Hến” diễn chung với Hoài Linh và Mạnh Quỳnh cách đây nhiều năm.

Liveshow 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh “Cảm ơn cuộc đời” diễn ra vào hồi 20h ngày 16/4 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM tới đây không chỉ là liveshow mang ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp 20 năm ca hát của nam ca sĩ điển trai mà đây cũng chính là một cơ hội để Mạnh Quỳnh có dịp trở về quê hương, hát và tri ân tới những khán giả Việt Nam, những người luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt 20 năm xa xứ.

Chí Tài, Hoài Linh, Trường Giang.

Liveshow có sự tham gia của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, danh hài Trường Giang, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Ngọc Liên,… và một số nghệ sĩ tên tuổi đến từ trong nước và hải ngoại khác. Liveshow hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với nhiều bất ngờ và ấn tượng.