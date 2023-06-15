Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama'

Hậu trường 15/06/2023 18:27

Hoài An đảm nhận vai trò giám khảo casting web series (phim chiếu mạng) ''Không thể thiếu nhau''. Tại đây, nữ diễn viên có dịp chia sẻ với thí sinh về chuyện nghề nghiệp.

Hoài An là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng khu vực phía Nam. Sau khi tham gia khóa 2 lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1995. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 1
Hoài An là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng khu vực phía Nam

Cô ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình...

Sở hữu gương mặt hiền dịu, má lúm đồng tiền duyên dáng, Hoài An thường được giao vai diễn phụ nữ cam chịu, truân chuyên. Giai đoạn đỉnh điểm, Hoài An có thể đóng cùng lúc 5-6 bộ phim, trung bình mỗi năm khoảng 15 vai diễn. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 2
Hoài An thường được giao vai diễn phụ nữ cam chịu, truân chuyên
Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 3
Hoài An có nét đẹp, dịu dàng, đằm thắm, nên thường gắn liền với những vai diễn người mẹ 

Mới đây, Hoài An được mời làm giám khảo casting cho dự án web - drama mang tên Không thể thiếu nhau của đạo diễn - biên kịch Ngô Minh Trọng. Tại đây, khi được hỏi về quan điểm ''diễn viên hết thời mới đóng web - drama'', nữ diễn viên cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn. 

Cụ thể, cô cho biết nếu đã "hết thời" thì chẳng nhà sản xuất nào lại cần sự góp mặt của mình, khi họ thấy được ''tiềm năng'' của nghệ sĩ đó, có thể khai thác được trên nhiều nền tảng khác nhau, thì nhà sản xuất mới có thể bỏ kinh phí ra mời về.

Nữ diễn viên còn cho rằng hoặc nếu  nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra làm thì sản phẩm cũng phải được đón nhận, mới có thể thu hồi vốn và tái đầu tư được. Hoài An cho rằng, ý kiến này chắc chỉ là phiến diện của thiểu số.

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 4
Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 5
Hoài An tại buổi casting web - drama Không thể thiếu nhau 

Hoài An tự nhận kỹ tính, khắt khe trong nghề. Chị không chấp nhận kịch bản chắp vá, diễn hời hợt qua loa hay làm việc với đạo diễn mà mình không phục. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn giữ lập trường không tham gia gameshow truyền hình, diễn kịch sân khấu dù nhận không ít lời mời.

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 6
Hoài An tự nhận bản thân rất khắt khe với nghề

Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời. Cô tâm niệm những vai diễn có số phận, chiều sâu, để qua đó bộc lộ hết tài năng và lửa nghề mới là cái đích mà người diễn viên như nữ diễn viên cần. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 7
Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời

Cách đây 2 năm, Hoài An thông báo ngưng việc đóng các tuyến vai bi. Thời gian dài thể hiện vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt cô bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, sức khỏe chị dần bình phục nhưng không còn phong độ như xưa.

Hiện Hoài An hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính. Theo cô, đây là cách bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh với khán giả. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 8
Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 9
Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 10
Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 11
Hoài An chuyển hướng đóng những vai diễn đanh đá, hung hăng và nhận được nhiều lời khen từ khán giả 

Dể có được tên tuổi như ngày hôm nay, nữ diễn viên Hoài An đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân. Thời còn trẻ Hoài An kết hôn cùng chồng nhưng nhanh chóng đổ vỡ khi cậu con vừa tròn 2 tuổi. Sau nhiều năm trôi qua, cô tự nhận mình và các vai diễn của mình có nhiều điểm tương đồng. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 12
Hoài An từng có hôn nhân đỗ vỡ vì không tìm được quan điểm chung trong lối sống cùng chồng 

Cuộc sống hiện tại, diễn viên Hoài An cho biết mọi thứ vẫn "tạm ổn". Ngoài nghệ thuật, cô trang trải cuộc sống bằng công việc kinh doanh mỹ phẩm hơn 6 năm nay. Sau dịch, công việc của cô cũng khởi sắc với nhiều dự án mới. Bên cạnh đó, cô cũng sống những tháng ngày bình yêu tuổi ''xế chiều'' cùng cậu con trai tên Cao Sơn, nay đã là chàng trai ngoài 20, khôi ngô và giàu tình cảm. 

Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama' - Ảnh 13
Hoài An hạnh phúc tuổi ''xế chiều'' bên cậu con trai đã ngoài 20 

 

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn

Diễn viên Hoài An ghi ấn tượng khi đảm nhận các vai diễn có số phận đáng thương, khắc khổ. Tuy nhiên, không trên phim ảnh, ngoài đời, số phận của sao nữ cũng truân chuyên không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài An diễn viên hết thời cuộc sống Hoài An

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi