Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama'

Hoài An là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng khu vực phía Nam. Sau khi tham gia khóa 2 lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1995.

Mới đây, Hoài An được mời làm giám khảo casting cho dự án web - drama mang tên Không thể thiếu nhau của đạo diễn - biên kịch Ngô Minh Trọng. Tại đây, khi được hỏi về quan điểm ''diễn viên hết thời mới đóng web - drama'', nữ diễn viên cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Cụ thể, cô cho biết nếu đã "hết thời" thì chẳng nhà sản xuất nào lại cần sự góp mặt của mình, khi họ thấy được ''tiềm năng'' của nghệ sĩ đó, có thể khai thác được trên nhiều nền tảng khác nhau, thì nhà sản xuất mới có thể bỏ kinh phí ra mời về.

Nữ diễn viên còn cho rằng hoặc nếu nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra làm thì sản phẩm cũng phải được đón nhận, mới có thể thu hồi vốn và tái đầu tư được. Hoài An cho rằng, ý kiến này chắc chỉ là phiến diện của thiểu số.

Hoài An tại buổi casting web - drama Không thể thiếu nhau

Hoài An tự nhận kỹ tính, khắt khe trong nghề. Chị không chấp nhận kịch bản chắp vá, diễn hời hợt qua loa hay làm việc với đạo diễn mà mình không phục. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn giữ lập trường không tham gia gameshow truyền hình, diễn kịch sân khấu dù nhận không ít lời mời.

Hoài An tự nhận bản thân rất khắt khe với nghề

Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời. Cô tâm niệm những vai diễn có số phận, chiều sâu, để qua đó bộc lộ hết tài năng và lửa nghề mới là cái đích mà người diễn viên như nữ diễn viên cần.

Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời

Cách đây 2 năm, Hoài An thông báo ngưng việc đóng các tuyến vai bi. Thời gian dài thể hiện vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt cô bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, sức khỏe chị dần bình phục nhưng không còn phong độ như xưa.

Hiện Hoài An hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính. Theo cô, đây là cách bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh với khán giả.

Hoài An chuyển hướng đóng những vai diễn đanh đá, hung hăng và nhận được nhiều lời khen từ khán giả

Dể có được tên tuổi như ngày hôm nay, nữ diễn viên Hoài An đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân. Thời còn trẻ Hoài An kết hôn cùng chồng nhưng nhanh chóng đổ vỡ khi cậu con vừa tròn 2 tuổi. Sau nhiều năm trôi qua, cô tự nhận mình và các vai diễn của mình có nhiều điểm tương đồng.

Hoài An từng có hôn nhân đỗ vỡ vì không tìm được quan điểm chung trong lối sống cùng chồng

Cuộc sống hiện tại, diễn viên Hoài An cho biết mọi thứ vẫn "tạm ổn". Ngoài nghệ thuật, cô trang trải cuộc sống bằng công việc kinh doanh mỹ phẩm hơn 6 năm nay. Sau dịch, công việc của cô cũng khởi sắc với nhiều dự án mới. Bên cạnh đó, cô cũng sống những tháng ngày bình yêu tuổi ''xế chiều'' cùng cậu con trai tên Cao Sơn, nay đã là chàng trai ngoài 20, khôi ngô và giàu tình cảm.