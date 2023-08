Hoài An lên tiếng đáp trả 'đanh thép' về câu nói 'diễn viên hết thời mới đóng web - drama'

Hoài An là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng khu vực phía Nam. Sau khi tham gia khóa 2 lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức, Hoài An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1995.

Cô ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình...